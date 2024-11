بازیگر جدیدی به سریال Lanterns پیوست

شبکه اچ‌بی‌او و استودیو دی‌سی اعلام کردند که بازیگر جدیدی به جمع بازیگران سریال Lanterns اضافه شده است.

استودیو دی‌سی همچنان در حال توسعه سریال «لنترن‌ها» برای پخش از شبکه اچ‌بی‌او است و در همین راستا نیز بازیگرانی را به خدمت گرفته است. یکی از جدیدترین بازیگرانی که به این سریال اضافه شده، بازیگر و ستاره سریال Never Have I Ever یعنی پورنا جاگاناتان است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، پورنا جاگاناتان قرار است در سریال «لنترن‌ها» نقش شخصیتی به نام زوئی را بازی کند که در همه موقعیت‌ها فردی با اعتماد به نفس و آماده است. او همانند مردان بانفوذ اطرافش فردی حیله‌گر و خونسرد است.

پورنا جاگاناتان بیشتر به خاطر نقش‌آفرینی در سریال کمدی Never Have I Ever محصول سرویس آنلاین نتفلیکس شناخته می‌شود و قبلا نیز با شبکه اچ‌بی‌او همکاری داشته و در سریال The Night Of بازی کرده است. این بازیگر در سال جاری میلادی در فیلم سینمایی Wolfs در کنار برد پیت و جورج کلونی بازی کرده و قرار است در آینده در سریال Deli Boys محصول سرویس آنلاین هولو هنرنمایی کند.

آرون پیر در نقش جان استوارت و کایل چندلر در نقش هال جردن از جمله بازیگرانی هستند که حضورشان در سریال «لنترن‌ها» تأیید شده است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن هستند که فیلم‌برداری این سریال قرار است از اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی تا ماه ژوئن ادامه داشته باشد.

منبع: comingsoon