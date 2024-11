در سال‌های اخیر شاهد عرضه‌ی بازی های سینمایی زیادی بوده‌ایم. اینجا، به ۱۰ بازی سینماتیک قابل رقابت با فیلم‌های سینمایی اشاره کرده‌ایم. با پیشرفت تکنولوژی، هر سال شاهد این هستیم که بیش از سال قبل بازی‌ها به سمت سینمایی شدن پیش می‌روند. استفاده از تکنیک‌های نورپردازی و فیلم‌برداری سینما، روایت هوشمندانه و درگیرکننده، انتخاب موسیقی […]

در سال‌های اخیر شاهد عرضه‌ی بازی های سینمایی زیادی بوده‌ایم. اینجا، به ۱۰ بازی سینماتیک قابل رقابت با فیلم‌های سینمایی اشاره کرده‌ایم. با پیشرفت تکنولوژی، هر سال شاهد این هستیم که بیش از سال قبل بازی‌ها به سمت سینمایی شدن پیش می‌روند. استفاده از تکنیک‌های نورپردازی و فیلم‌برداری سینما، روایت هوشمندانه و درگیرکننده، انتخاب موسیقی دقیق‌تر و شخصیت‌هایی که خیلی عمیق‌تر از یک کاراکتر بزن‌بهادر و فراموش‌شدنی‌اند، همگی کمک کرده‌اند تا صنعت بازی‌های ویدیویی دیگر آن چیزی نباشد که بیست، سی سال پیش مردم آن را می‌شناختند. در حالی که در سال‌های اخیر، منتقدین سینما بارها نارضایتی خود را از فیلم‌های مدرن و پوچی محتوای بسیاری از آن‌ها بیان کرده‌اند، دنیای بازی‌های ویدیویی در ۱۰ سال اخیر گذشته پر بوده از بازی‌هایی که سناریوهایی بسیار غنی‌تر از این فیلم‌ها داشته‌اند. سناریوهایی که نه تنها توانسته‌اند تکان‌دهنده و احساسی باشند، بلکه میلیون‌ها دلار روانه‌ی جیب سازندگان کرده‌اند. بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Bioshock Infinite, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Detroit: Become Human, Ghost of Tsushima, god of war 2018, Heavy Rain, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Red Dead Redemption 2, the last of us part 2, Uncharted 4

منبع متن: gamefa