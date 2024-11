بهترین بازی‌های ترسناک فراموش شده‌ی دهه‌ی ۹۰ که ارزش بازسازی دارند

۱۴. It Came From the Desert

تهیه‌کننده‌: Cinemaware / سازنده: Cinemaware

سال انتشار: ۱۹۸۹

پلتفرم: Amiga, DOS, TurboGrafx-16

این بازی از نظر فنی در سال ۱۹۸۹ عرضه شد و در سال ۱۹۹۰ به DOS و دیگر پلتفرم‌ها منتقل شد. با این حال، به سختی می‌توان از فرصت صحبت درباره‌ی یکی از باورنکردنی‌ترین بازی‌های ترسناک که به اندازه کافی درباره آن صحبت نمی‌شود، گذشت. این بازی اثری ترکیبی است که عناصر ماجراجویی اشاره و کلیک را با بخش‌های اکتشافی و مبارزه‌ی اول‌شخص و بخش‌هایی شبیه به سبک استراتژی ترکیب می‌کند. با این حال، بیشتر یک بازی پلیسی است که شما در آن در مورد عواقب سقوط یک شهاب سنگ در یک شهر کوچک بیابانی بررسی‌های زیادی می‌کنید. این اثر ترکیب عجیبی از عناصر مختلف است که همیشه آنطور که لازم است با هم کنار نمی‌آیند اما این بازی بیشتر از طریق مضامین خود، راه خود را باز می‌کند. این بازی اساسا ادای احترامی به فیلم‌های علمی تخیلی درجه‌ی ب دهه ۱۹۵۰ است و جذابیت‌های گا‌ها وحشتناک آن فیلم‌ها را به طرز زیبایی بازسازی می‌کند. داستان آن حتی حول حمله مورچه‌های غول پیکر به یک شهر کوچک می‌چرخد. با این حال، مانند بازی Tremors، بیشتر به ادای احترامی به آن فیلم‌ها نزدیک‌تر است تا تقلید ساده از آن‌ها.

۱۳. Laser Ghost

تهیه‌کننده‌: Sega / سازنده: Sega

سال انتشار: ۱۹۹۰

پلتفرم: Arcade, Master System

غیر ممکن است که بتوانید این اثر فوق‌العاده‌ی دهه‌ی ۹۰ را نادیده بگیرید. در این این اثر تیراندازی با محوریت لایت‌گان که به صورت سه‌نفره قابل بازی است، شما و دوستانتان با انواع تهدیدات ماوراء طبیعی مبارزه می‌کنید، از همه جنبه‌ها، مانند یک بازی شکارچیان ارواح (Ghostbusters) است. یک نگاه کلی به این بازی کافی است تا تایید کنید که توسعه‌دهندگان آن دقیقا می‌دانسته‌اند که چه کاری می‌کنند. این اثر به نوعی همان بازی آرکید چندنفره‌ی الهام‌گرفته شده از فیلم شکارچیان ارواح است که بازیکنان همیشه می‌خواستند اما در آن زمان آن را دریافت نکردند. این بازی به طور ماهرانه‌ای مفاهیم ترسناک آزاردهنده‌ را در مراحل جذاب خود گنجانده است و اغلب بهترین جلوه‌های بصری آرکید خلاقانه‌ی دهه‌ی ۹۰ را به نمایش می‌گذارد. در واقع بازی House of the Dead تنها اثر تیراندازی ترسناکی است که می‌تواند با جذابیت‌های آن رقابت کند.

۱۲. Waxworks

تهیه‌کننده‌: Accolade / سازنده: Horror Soft

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم: Amiga, DOS, Macintosh

در حالی که اواخر دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شاهد هجوم گسترده بازی‌های سبک ترسناک و دانجن کراولر (Dungeon Crawler) بود، این بازی یکی از معدود آثاری است که هر دوی این سبک‌ها را به شکلی مناسب با هم ترکیب کرده است. عجیب است که با توجه به میزان ترسی که در سبک دانجن کراولر وجود دارد، هرگز آثار بیشتری به این شکل از این سبک ساخته نشد. تلاش این بازی برای گنجاندن سبک نقش‌آفرینی دانجن کراولر در اثری که واقعا بیشتر از یک بازی ترسناک اشاره و کلیک است، نشان می‌دهد که فرمول چنین بازی‌هایی ممکن است پیچیده‌تر از آن چیزی باشد که فکر می‌کنید. جدا از منحصر به‌ فرد بودن، نکته‌ی مهمی که این بازی را بسیار خاص می‌کند، چیزی است که بسیاری از مردم در آن زمان به آن علاقه داشتند یعنی خشونت در بازی. این یک بازی کاملا خشونت‌آمیز با صحنه‌های متعددی است که حتی می‌تواند بازیکنان امروزی را شوکه کند. شیوه‌ای که خشونت با این داستان سفر در زمان ترکیب می‌شود، به بازی یک سبک ترسناک بیمارگونه و تقریبا شبیه به آثار کلایو بارکر می‌دهد که پیدا کردن بازی مشابه‌ی آن در صنعت سخت است. این تنها بازی‌ای است که به شما امکان می‌دهد با جادوگران مصر باستان، زامبی‌ها و جک قصاب (Jack the Ripper) مبارزه کنید.

۱۱. Dark Seed

تهیه‌کننده‌: Cyberdreams / سازنده: Cyberdreams

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم: MS-DOS, Amiga, Macintosh, Amiga CD32, Sega Saturn, PS1

اول از همه باید بگویم که نباید انتظار زیادی از گیم‌پلی دارک سید داشته باشید. در این بازی که نویسنده‌ای توسط بیگانگان ربوده شده است، از فرمول ماجراجویی نسبتا استانداردی با سبک اشاره و کلیک استفاده می‌شود. جالب است بدانید که سیستم محدودیت زمانی بازی که در آن شما را ملزم می‌کند بازی را در عرض سه ساعت تمام کنید، بیشتر از اینکه یک ویژگی خوب باشد یک مانع برای جلوگیری از غرق شدن بیشتر در بازی است. این بازی از آثار هنرمند سوئیسی اچ.آر. گیگر (H.R. Giger) الهام گرفته است. در این بازی بازیکنان نقش مایک داوسون، یک مدیر تبلیغاتی را بر عهده می‌گیرند که از خواب بیدار می‌شود و خود را در دنیایی کابوس‌وار می‌بیند که بازتابی پیچیده از واقعیت خودش است. همانطور که او به عمق این قلمرو کابوس‌وار می‌پردازد، نقشه‌ای شوم را کشف می‌کند که شامل یک نیروی بدخواه به نام Dark Seed است. گیم پلی شامل گشت‌و‌گذار در دنیای واقعی و دنیای تاریک، حل پازل و تعامل با شخصیت‌های عجیب و غریب است. پازل‌های بازی، اگرچه اغلب چالش برانگیز هستند، اما در روایت جدایی‌ناپذیر هستند و بازیکنان را مجبور می‌کنند تا با اعماق روانی قهرمان خود روبرو شوند.

۱۰. Splatterhouse 3

تهیه‌کننده‌: Namco / سازنده: Now Production

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Genesis

در حالی که این سری بازی نسبتا شناخته شده است، همچنان درباره‌ی نسخه‌ی سوم صحبت‌هایی می‌شود. این بازی سبک خشونت‌بار و اکشن بازی‌های قبلی را حفظ می‌کند و با طراحی غیر خطی مراحل و محدودیت‌های زمانی، خود را تغییر می‌دهد. هدف اصلی این بازی است که در اتاق‌هایی در یک خانه خالی از سکنه با میزان دشواری‌های مختلف حرکت کنید تا دوستان خود را به موقع نجات دهید. شما در نهایت یکی از چهار پایان‌بندی مختلف را بر اساس عملکرد خود دریافت خواهید کرد. این ترکیب عناصر، این بازی را به بازی River City Ransom شبیه می‌کند. در واقع این بازی حماسه وحشتناک ریک تیلور را ادامه می‌دهد. این بار، جنیفر به عنوان فرد مورد علاقه ریک، یک بار دیگر ربوده شده است و این به ریک بستگی دارد که در عمارتی کابوس‌وار بگذرد و نیروهای شیطانی را که او را اسیر کرده‌اند شکست دهد. بازیکنان در اتاق‌های مختلف داخل عمارت حرکت می‌کنند و اغلب برای یافتن آیتم‌های پنهان و پیشرفت بیشتر به عقب برمی‌گردند. نقشه‌ای برای کمک به کاوش ارائه شده است و فضای بازی با محیط تاریک و گوتیک و جلوه‌های آزاردهنده آن تشدید می‌شود. مبارزات در Splatterhouse 3 همچنان خونین و وحشیانه است. ریک از انواع سلاح‌ها، از جمله اره‌های برقی، تبر و پتک استفاده می‌کند.

۹. Doctor Hauzer

تهیه‌کننده‌: Panasonic / سازنده: Riverhillsoft

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: ۳DO

بزرگترین دلیل فراموش شدن این بازی این است که برای کنسول ۳DO عرضه شد، یعنی کنسولی که تقریبا معلوم بود با شکست مواجه می‌شود و همین اتقاق نیز افتاد. بدتر از آن، بازی فقط در ژاپن منتشر شد. در غیر این صورت، ممکن بود که در مورد این بازی ترس و بقای سه‌بعدی با همان احترامی که مختص آثاری مانند Alone in the Dark و رزیدنت ایول است، صحبت شود. در واقع، با کنترل‌های تانک، دوربین‌های ثابت و رابط کاربری کلاسیک، این بازی می‌تواند ترکیبی از آثار ذکر شده نظر گرفته شود. از طرفی چند‌ ایده دارد که واقعا در بسیاری از آثار ترس و بقا که پس از آن منتشر شدند، دیده نشد از جمله گزینه‌ی تغییر زاویه‌ی دید در صورت دلخواه. داستان بازی حول محور دانشمندی باهوش و در عین حال دیوانه به نام دکتر هاوزر است که در شرایط مرموز ناپدید شده است. بازیکنان نقش یک کارآگاه را بر عهده می‌گیرند که وظیفه دارد معمای ناپدید شدن او را کشف کند. با شروع تحقیقات، بازیکنان به دنیایی از آزمایش‌های علمی، آیین‌های عجیب و معماهای دشوار وارد می‌شود. در نهایت در حالی که ریتم آهسته‌ی این بازی و تاکید بر معما‌های پیچیده تجربه‌ی آن را مقداری سخت کرده است، اما بدون شک اگر یک نسخه‌ی جهانی از آن روی یک کنسول مشهورتر منتشر می‌شد، به دست افراد بیشتری می‌رسید.

۸. Enemy Zero

تهیه‌کننده‌: Warp / سازنده: Warp

سال انتشار: ۱۹۹۶

پلتفرم: Sega Saturn, PC

این بازی که حدود ۹ ماه پس از اولین بازی رزیدنت ایول در ژاپن منتشر شد، در زمان عرضه به شدت قدیمی احساس می‌شد. در یک دوره جدید جسورانه برای این ژانر، این بازی FMV ساخته شده توسط توسعه‌دهندگان بازی D، در حالی که از نظر بصری در زمان خود کیفیت خوبی داشت اما گیم‌پلی آن با ریتمی کند و مبارزات خسته‌کننده‌ باعث شد که بیشتر شبیه یک نسخه‌ی دمو باشد که انگار به‌ جای یک محصول نهایی عرضه شده است. این بازی بازیکنان را در نقش فضانوردی قرار می‌دهد که از خواب سردی بیدار شده و متوجه می‌شود که سفینه‌ی فضایی‌اش توسط موجودات نامرئی تسخیر شده است. مکانیک مرکزی گیم‌پلی بازی حول استفاده از صدا برای شناسایی و درگیری با این دشمنان نادیده می‌چرخد. بازیکنان باید به هدفون خود تکیه کنند تا به حرکات موجودات، صداهای روده‌ای و پژواک حملات آن‌ها گوش دهند. داستان بازی اگرچه کوتاه بوده، اما جذاب است و چیزهای زیادی را به تخیل بازیکن واگذار می‌کند. ماهیت مرموز موجودات و سرنوشت خدمه کشتی حس کنجکاوی برمی‌انگیزد و پایان بازی، در عین حال که قابل تفسیر است، جای بحث زیادی را باز می‌گذارد.

۷. Realms of the Haunting

تهیه‌کننده‌: Interplay Productions / سازنده: Gremlin Interactive

سال انتشار: ۱۹۹۶

پلتفرم: MS-DOS

این بازی شاید عجیب‌ترین اثری باشد که در این لیست در مورد آن صحبت می‌شود، Realms of the Haunting به عنوان یک تیراندازی اول‌شخص ترسناک معرفی شد اما اکشن نسبتا کمی در این بازی وجود دارد. درعوض، بیشتر وقت شما صرف کاوش در محیط‌های ترسناک می‌شود، در حالی که گهگاه به تماشای برخی صحنه‌های لذت‌بخش بی‌کیفیت FMV می‌پردازید. شاید بتوان گفت که بزرگترین ویژگی این بازی جذاب این است که عملا متفاوت بوده و کمتر اثری شبیه آن پیدا می‌شود. در حالت‌ ایده‌آل، این اثر می‌توانست همان مسیری را دنبال کند که بازی‌هایی مانند سیستم شاک (System Shock) یا Half-Life در نهایت انجام دادند، اما در عوض حد وسطی را بین چندین ایده در نظر گرفت، بدون اینکه واقعا به یک سبک متعهد شود. داستان این بازی حول محور آدام رندال، مرد جوانی است که پس از مرگ پدرش، خود را در دنیایی از کابوس‌ها و نیروهای ماوراء طبیعی می‌بیند. او باید در این دنیای خطرناک حرکت کرده، معماها را حل کند و با دشمنان مبارزه کرده تا اسرار گذشته‌ی پدرش را کشف کند و از وقوع یک رویداد فاجعه بار جلوگیری کند.

۶. Nightmare Creatures

تهیه‌کننده‌: Activision / سازنده: Kalisto Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PS1, PC, Nintendo 64

بازی Nightmare Creatures یک اثر عجیب دیگر است که در اصل یک بازی اکشن ماجراجویی به سبک سری بازی توم ریدر (Tomb Raider) محسوب می‌شود، اگرچه بیشتر از بسیاری از بازی‌های مشابه در آن دوران روی مبارزه تمرکز دارد. داستان بازی در قرن هفدهم لندن اتفاق می‌افتد، جایی که یک جامعه‌ی مخفی موجودات هیولایی را بر سر ساکنان شهر راه انداخته است. بازیکن نقش شخصیتی را بر عهده می‌گیرد که باید در شهر آلوده مبارزه کند تا جلوی نقشه‌های شیطانی جامعه‌ی ذکر شده را بگیرد. امروزه این بازی اغلب با بازی بلادبورن (Bloodborne) مقایسه می‌شود که با توجه به تعادل گیم‌پلی و سبک ترسناک ویکتوریایی، مقایسه‌ای بسیار مناسب است. جدا از ساختار و سبک، این بازی چند‌ ایده‌ی جذاب را ارائه کرد که هنوز هم جدید هستند. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به یک سیستم کمبو مشابه‌ی اثار مبارزه‌ای، توانایی‌های جدا کردن اعضای بدن و یک سیستم آدرنالین اشاره کرد که شما را تشویق می‌کند که دائما در مبارزات شرکت کنید و یا مجازات شوید. برخی از این‌ ایده‌ها بسیار بهتر از بقیه هستند اما وقتی‌ایده‌های بهتر را با فضای ترسناک فوق‌العاده‌ی بازی ترکیب می‌کنید، به راحتی می‌توانید طرفدار این‌ بحث که این بازی چه اثر جذابی می‌توانست باشد، شوید.

۵. Echo Night

تهیه‌کننده‌: FromSoftware / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: PS1

قبل از اینکه استودیوی فرام سافتور صنعت بازی را با بازی‌های سولزلایک خود متحول کنند، مجموعه‌ای از بازی‌ها را منتشر کرد که چندان شناخته نشدند. با این که بازی King’s Field قبل از آثار سولزلایک منتشر شد اما متداول‌ترین نمونه از جاه‌طلبی این استودیو است، بازی اکو نایت (Echo Night) نیز اگر در دوره‌ای متفاوت منتشر می‌شد، توجه بسیار بیشتری دریافت می‌کرد. این بازی اساسا یکی از نمونه‌های اولیه‌ی بازی‌های سبک شبیه‌ساز پیاده‌روی است. این ممکن است یک ویژگی جذاب به نظر نرسد، اما می‌توان از تلاش‌های بازی برای ارائه‌ی شکلی از ترس که بر اساس روایت‌ها و ترس‌های خاص ساخته شده است، قدردانی کرد. داستان حول محور ریچارد آزموند، پروتاگونیست بازی و سفر او برای پی بردن به اتفاقی که برای کشتی Orpheus که به طور مرموزی از دریا ناپدید شد، می‌چرخد. این داستان همچنین معمای دو سنگ را که حاوی نوعی قدرت ماوراءطبیعی هستند، آشکار می‌کند.

۴. Deep Fear

تهیه‌کننده‌: Sega / سازنده: System Sacom

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: Sega Saturn

بازی Deep Fear بسیار شبیه به رزیدنت ایول است. مانند بسیاری از کلون‌های رزیدنت ایول در آن دوران، این بازی نیز به اندازه‌ی کافی برای رفع مشکلات کنترل، صداگذاری و گیم‌پلی اثر محبوب کپ‌کام تلاش نکرد تا محبوبیتی برای خود بدست آورد. این اثر همچنین در زمان بدی برای کنسول سگا ساترن (Sega Saturn) منتشر شد. با این حال، چیزی که این بازی برای خاص بودن در نظر گرفته است، تأکید بر بخش بقا در ژانر ترس و بقا است. داستان بازی در یک مرکز تحقیقاتی زیر آب که در آن همه چیز به طرز بدی اشتباه پیش رفته است، حول یک مکانیک اکسیژن ساخته شده است که مدت زمانی را که می‌توانید در مناطق خاصی بگذرانید محدود می‌کند. این امر نه تنها به استفاده از‌ ایستگاه‌ها و ماسک‌هایی نیاز دارد که به شما امکان تنفس در آن محیط‌ها را می‌دهند، بلکه اساسا نحوه‌ی تصمیم‌گیری شما برای پیمایش در هر اتاق و سناریوی بازی را تغییر می‌دهد. تعداد کمی از بازی‌های ترسناک از این نوع، عملکرد بهتری نسبت به این اثر در ادغام جهان‌سازی خود در گیم‌پلی انجام داده‌اند و به همین خاطر هم که شده این بازی شایسته‌ی یک بازسازی است.

۳. Sanitarium

تهیه‌کننده‌: ASC Games / سازنده: DreamForge Intertainment

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: PC, iOS, Android

در حالی که Sanitarium از دیدگاه ایزومتریک استفاده می‌کند که در آن زمان در بین بازی‌های نقش‌آفرینی محبوب بود، از نظر ساختاری بسیار به یک بازی ماجراجویی در سبک اشاره و کلیک نزدیک‌تر است. در این اثر شما در نقش مردی قرار دارید که در یک تیمارستان بیدار می‌شود، بدون هیچ تصوری از اینکه کیست، کجاست و یا چگونه به آنجا رسیده است. تنها چیزی که او می‌داند این است که چیز‌های عجیبی در اطرافش رخ می‌دهد، و همه اصرار دارند که او نمی‌تواند به ذهن بیمار خود اعتماد کند. مقایسه‌ی جسورانه‌ای است، اما این بازی اغلب شبیه یک نسخه‌ی ترسناک از بازی دیسکو الیسیوم (Disco Elysium) است که در پایان یک دوره‌ی طلایی برای ژانر ماجراجویی اشاره و کلیک ساخته شده است اما فاقد مفاهیم آشکار نقش‌آفرینی و گزینه‌های گفت‌وگوی پیشرفته آن بازی است، اما روشی که این بازی با امتناع از اینکه به شما اجازه دهد تخیل را از واقعیت جدا کنید، بر قدرت ذهنی شما تاکید می‌کند، وحشتناک و الهام‌بخش آثار بسیاری است.

موزه‌ی بازی: Sanitarium

۲. Hellnight

تهیه‌کننده‌: Atlus / سازنده: Dennou Eizou Seisakusho

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: PS1

مانند برخی دیگر از بازی‌های موجود در این لیست، بزرگ‌ترین ایرادات این بازی را اغلب می‌توان به دیدگاه اول‌شخص آن نسبت داد. توسعه دهنده‌ی بازی یعنی شرکت اتلوس که بیشتری به خاطر آثار نقش‌آفرینی خود شناخته می‌شود، ایده‌ی یک بازی ترسناک اول‌شخص را داشت که هیچ ابزار واقعی برای دفاع از خود در اختیار شما قرار نمی‌داد و این سال‌ها قبل از تبدیل شدن این موضوع به سبکی محبوب در این ژانر بود. مشکل این است که توسعه‌دهندگان کاملا متوجه نشدند که یک بازی اول‌شخص زمانی که به شما اجازه تیراندازی نمی‌دهد، چگونه باید به نظر برسد یا کنترل شود. در واقع اتلوس در پیاده‌سازی ایده‌ی خود نتوانست موفق عمل کند. با این حال، تقریبا هر جنبه‌ی دیگری از این اثر عالی است. داستان در دنیایی دیستوپیایی می‌گذرد که در آن شخصیتی در حال فرار از افرادی از یک فرقه است و به سرعت مورد حمله‌ی موجودی جهش یافته قرار می‌گیرد که به تازگی از آزمایشگاه فرار کرده است، سپس خود را در یک جامعه‌ی مخفی زیرزمینی می‌یابد که مملو از فراری‌ها و پناهندگان است. بازی یک جهان‌سازی عالی دارد و به شما امکان می‌دهد زندگی افرادی را که ملاقات می‌کنید و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند را به خوبی کشف کنید.

۱. Galerians

تهیه‌کننده‌: ASCII Entertainment / سازنده: Polygon Magic

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: PS1

گالریانز کمتر از دیگر بازی‌های لیست به تقلید از رزیدنت اویل متهم شده است. این بازی دارای زوایای دوربین ثابت و کنترل‌های تانک است، اما این‌ها فقط ویژگی‌های معمول این ژانر در آن زمان بودند و اینگونه نیست که داشتن این عناصر هر اثری را به یک کلون رزیدنت اویل تبدیل کند. هیچ بازی دیگری در این سبک، چیزی که این گالریانز را واقعا خاص می‌کند، یعنی گیم پلی مبتنی بر قدرت‌های روانی، تکرار نمی‌کند. ممکن است فکر کنید که داشتن قدرت‌های روانی به جای اسلحه‌هایی که معمولا در بازی‌های ترس و بقای زمان رزیدنت ایول یافت می‌شوند، به شما مزیت قابل توجهی در مبارزه می‌دهد اما این اصلا درست نیست. این بازی بر درد و خطر استفاده از چنین توانایی‌هایی به روش‌هایی باورنکردنی تاکید می‌کند. نه تنها آسیب زدن به یک فرد زمان و منابع زیادی را مصرف می‌کند، بلکه ادامه‌ی استفاده از آن‌ها باعث می‌شود پروتاگونیست بازی تحت فشار بدنی و ذهنی زیادی قرار بگیرد و در نهایت کشته شود. روشی که این اثر شما را مجبور به مدیریت استفاده از آن توانایی‌ها می‌کند، یکی از باورنکردنی‌ترین و خاص‌تری ایده‌های استفاده شده در تاریخ بازی‌های ترسناک محسوب می‌شود که غیرمنصافه است که در تاریخ دفن شود.

