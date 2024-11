سریال لایو اکشن مس افکت به‌دست نویسنده‌ی سریع و خشن ۹ ساخته می‌شود

در این میان گفته شده که دنیل کیسی (Daniel Casey)، نویسنده‌ی سریع و خشن ۹، قرار است نویسندگی و تهیه‌کنندگی اجرایی این اقتباس را بر عهده بگیرد. کریم زریک (Karim Zreik) از Cedar Tree Productions نیز در کنار آری آراد (Ari Arad) و مایکل گمبل (Michael Gamble) از استودیوی الکترونیک آرتز (EA) نیز تهیه‌کنندگان اجرایی این مجموعه خواهند بود. Cedar Tree در حال حاضر تحت یک قرارداد با آمازون ام‌جی‌ام فعالیت دارد. جزئیات دقیق داستان این سریال فعلا مخفی نگه داشته شده است.

چرا مس افکت از مهم‌ترین آثار علمی-تخیلی تاریخ است؟

کیسی همچنین به‌ خاطر کارش در فیلم‌هایی مانند درام علمی تخیلی Kin و بازنویسی‌هایش در Ten Cloverfield Lane شهرت دارد. در این میان زریک قبلا یکی از مدیران واحد تلویزیونی مارول که تحت مدیریت جف لوب در حال حاضر از بین رفته بوده و در طول مدت حضورش در مارول، او به عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی در برنامه‌های موفقی مانند دردویل (Daredevil)، جسیکا جونز (Jessica Jones)، لوک کیج (Luke Cage)، پانیشر (The Punisher) و لژیو» (Legion)‌ و چندین سریال دیگر کار کرده است. از طرفی آراد پیش از این اقتباس‌هایی از بازی‌های آنچارتد (Uncharted)، بوردرلندز (Borderlands) و Ghost in the Shell را ساخته است. او همچنین به عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی در تولید فیلم‌های مرد آهنی (Iron Man)، روح سوار (Ghost Rider) و مجموعه‌ی تلویزیونی بلید (Blade)‌ حضور داشته است.

اولین بازی مس افکت در سال ۲۰۰۷ منتشر با نقد‌های مثبتی روبرو شد. از آن زمان، سه بازی اصلی دیگر در این سری وجود داشته‌اند و بازی چهارم این سری به نام مس افکت: آندرومدا (Mass Effect: Andromeda) نیز در سال ۲۰۱۷ عرضه شده است. همچنین چندین بازی موبایلی و همچنین یک انیمیشن، رمان، کمیک بوک و رسانه‌های دیگری نیز با اقتباس از این مجموعه وجود داشته‌اند. داستان سه بازی اول مس افکت حول محور فرمانده شپرد (Shepard)، یک سرباز در قرن بیست و دوم می‌چرخد که تلاش می‌کند بشریت را از نژاد بیگانگانی که به نام «ریپر» (Reaper) شناخته می‌شوند، نجات دهد. «آندرومدا» با پروتاگونیستی جدید، داستان بازی‌ها را بسیار بیشتر از نسخه‌های قبلی به آینده منتقل کرد و در این میان بازی پنجم نیز در دست ساخت است. این مجموعه بازی توسط استودیوی بایوور (BioWare) توسعه یافته و توسط الکترونیک آرتز منتشر شده است.

البته پیش از این در سال ۲۰۲۱ گزارش شده بود که آمازون در حال مذاکره برای ساخت یک مجموعه‌ی تلویزیونی مس افکت است، اما از آن زمان در مورد این پروژه وجود نداشته است. همچنین تلاش‌های مختلفی برای ساخت یک فیلم سینمایی بر اساس این بازی‌ها انجام شده بود اما این پروژه‌ها هرگز محقق نشدند.

