اولین تصویر فیلم Nobody 2 با بازی باب اودنکرک منتشر شد

به تازگی اولین تصویر برای فیلم سینمایی Nobody 2 منتشر شده که باب اودنکرک خونین را نشان می‌دهد.

فیلم «هیچکس ۲» دنباله‌ای برای فیلمی به همین نام محصول سال ۲۰۲۱ میلادی است و در آن، باب اودنکرک بار دیگر ایفاگر نقش شخصیت هاچ منسل خواهد بود. سکان کارگردانی این اثر سینمایی جدید را نیز تیمو تیاهانتو برعهده دارد که سابقه ساخت فیلم The Night Comes For Usرا در کارنامه خودش دارد.

فیلم «هیچکس ۲» علاوه بر اینکه بار دیگر با هنرنمایی باب اودنکرک در نقش شخصیت اصلی داستان خواهد بود، از حضور چهره‌هایی آشنا از فیلم اول نیز بهره خواهد برد که شامل کریستوفر لوید در نقش دیوید منسل و کانی نیلسون در نقش بکا منسل است. شارون استون نیز به این اثر سینمایی اضافه شده و قرار است نقش شخصیت شرور داستان را به تصویر بکشد.

منبع متن: gamefa