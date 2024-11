نسخه جدیدی از انیمه آن شرلی در راه است

استودیو The Answer Studio به دنبال آن است تا نسخه جدیدی از انیمه آن شرلی با موهای قرمز را تولید کند.

انیمه «آن شرلی با موهای قرمز» یا Anne of Green Gables یکی از انیمه‌های نمادین استودیو جیبلی به شمار می‌رود که ساخته ایسائو تاکاهاتا است و در سراسر جهان از جمله ایران مورد توجه طرفداران بسیار زیادی قرار گرفت و توانست به موفقیت قابل قبولی دست پیدا کند.

ایسائو تاکاهاتا یکی از موسسان استودیو جیبلی و همچنین کارگردان انیمه Grave of the Fireflies و انیمه The Tale of the Princess Kaguya است ولی قبل از کار در استودیو جیبلی نیز یکی از کارگردان‌های برجسته و سرشناس بوده که کارنامه هنری بسیار پرباری داشته است.

یکی از آثار ایسائو تاکاهاتا قبل از کار در استودیو جیبلی، ساخت اقتباسی از رمان Anne of Green Gables در سال ۱۹۷۹ میلادی بود. از میان تمام اقتباس‌های ساخته شده از این رمان، اقتباس انیمه‎‌ای آن از همه مشهورتر و محبوب‌تر است و بسیاری از طرفداران با آن آشنایی دارند.

حالا گزارش شده که استودیو The Answer Studio به دنبال آن است تا ریبوتی از این انیمه و رمان را تولید کند که عنوان این اثر جدید نیز Anne Shirley خواهد بود. در حال حاضر جزئیات چندانی درباره این انیمه سریالی در دست نیست اما با توجه به موفقیت و سطح بسیار بالای انیمه اصلی، این اثر جدید باید انتظارات زیادی را برآورده کند.

منبع: screenrant