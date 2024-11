بزرگ‌ترین آپدیت بازی The Rogue Prince of Persia منتشر شد

بازی The Rogue Prince of Persia بزرگترین آپدیت خود را، با نام The Second Act، دریافت کرده است؛ این به روزرسانی حجم بزرگی از محتوای جدید را برای طرفداران به ارمغان می‌آورد. در کنار تغییر کامل استایل هنری، این آپدیت ۲ بایوم جدید را به بازی اضافه می‌کند؛ معدن‌های طلا (Golden Mines) و محدوده سازندگان […]