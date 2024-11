از دهه هفتاد میلادی که صنعت گیم به وجود آمد تا به امروز، نحوه به کارگیری و ساعات درگیر بودن با این پدیده نوساخت دغدغه‌ای جدی و مهم بوده است. از همان آغاز کار و هنگامی که کودک نوپای ویدیو گیم نخستین گام‌های خود را برمی‌داشت، نخستین هجمه‌ها و اعتراضات از سوی خانواده‌ها و حتی سازمان‌های دولتی بدان وارد گشتند. ویدیو گیم اما زیر این فشارها سر خم نکرد و امروزه یکی از گسترده‌ترین مدیوم‌های سرگرمی جهان است. از آنجایی که گیمینگ، این صنعت نوپا، همواره درگیر اعتراضات نسبت به چیستی و وجودیت خود بوده، بد نیست کمی به تاریخچه آن در دهه هفتاد میلادی بپردازیم و ببینیم که چگونه پا گرفت.

بازی‌های ویدیویی در آغاز هدفی را مدنظر قرار دادند که بشر بهتر بتواند از زندگی خود لذت ببرد. سرگرم کردن مردم رسالتی بوده که تا به امروز بر دوش صنعت بازی‌های ویدیویی سنگینی می‌کند. در آغاز کار، بازی‌هایی با مکانیسم‌های ساده ساخته می‌شدند، با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی بازی‌ها و مکانیک‌های گیم‌‌پلی نیز پیشرفت کردند‌. این پیشرفت به اندازه‌ای بوده که امروزه مرز میان بازی و واقعیت از مو باریک‌تر شده است‌. در واقع امروزه حوزه بازی‌های ویدیویی به معنای راستین، یک صنعت قلمداد می‌شود و یکی از ابزارهای اصلی برای سرگرمی آدمیان است. این صنعت به اندازه‌ای گسترده و پولساز شده که برخی از بزرگترین خرید‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جهان در این مدیوم انجام می‌پذیرد.

نخستین بازی‌ که بتوان آن‌ را ویدیویی خواند، Tennis for Two نام دارد که در راستای یک آزمایش علمی و به دست William Higinbotham ساخته شد. هدف از ساخت عنوان یاد شده سرگرم کردن کسانی بود که از یک نمایش علمی در ایالت نیویورک بازدید می‌کردند. از طرفی، Tennis for Two می‌خواست پتانسیل فناوری‌های نوین را به نمایش بگذارد و نوید آینده‌ای درخشان را به جهانیان بدهد.

