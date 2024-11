فیلم The Barrier ترکیبی از Interstellar و Top Gun خواهد بود

مدیر فیلم All Quiet on the Western Front، ادوارد برگر، و نامزد جایزه اسکار عنوان Elvis، آستین باتلر، فیلم The Barrier را خواهند ساخت. عنوان مذکور تمرکزی روی سفر در زمان خواهد داشت و رقابت را تشدید خواهد کرد. جزئیات مربوط به داستان این اثر از داستانی کوتاه نوشته مک میلان حجز، الهام گرفته‌اند. بسیاری […]