با توجه به اینکه برخی از بازی‌های ویدیوی می‌توانند بیش از حد بزرگ و گسترده باشند، اجتناب‌ناپذیر است که برخی از محتویات اضافی و نیمه کاره، در طول پروسه تولید از محصول نهایی حذف شوند. توسعه‌دهندگان هیچ‌گاه نمی‌خواهند خود را بیش از حد تحت فشار قرار داده یا پروژه را با ایده‌های گوناگون و ضد و نقیض اشباع کنند.

این محتوای استفاده نشده، معمولاً به طور کامل از بین نمی‌رود و شواهدی از آن در فایل‌های بازی باقی می‌ماند. برخی از طرفداران متعهد نیز این مسئولیت را بر عهده می‌گیرند تا اسرار فراموش شده را کشف کنند. کشف این نوع محتوای حذف شده به مساوات، جذاب و ناامیدکننده است، به‌ویژه زمانی که مشخص شود حذفیات مذکور مأموریت‌های کاملی بوده‌اند که می‌توانستند به بازی راه پیدا کنند.

مأموریت‌های زیر موفق نشده‌اند به خط پایان فرایند توسعه برسند، اما این بدان معنا نیست که عالی نبودند.

خانوم A و خانوم B – بازی Grand Theft Auto V

منبع متن: gamefa