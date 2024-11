نقد و بررسی انیمیشن کوتاه An Almost Christmas Story

دیزنی، حال و هوای کریسمس و انیمیشن‌هایی که قطعا همه ما با آن‌ها خاطره داریم. با توجه به نزدیک شدن کریسمس، کمپانی دیزنی تصمیم به ساخت انیمیشن An Almost Christmas Story کرده است. اثری بامزه، شیرین و کوتاه که می‌شد خیلی روی آن کار کرده و داستان را باز کرد. به هر حال مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که An Almost Christmas Story اثری بسیار کودکانه است و نمی‌شود با دید بزرگسالانه به آن نگریسته و نقد کرد.

داستان با راوی گیتار به دستی شروع می‌شود که با موسیقی بسیار دلنشینی ما را دعوت به یک داستان کریسمسی می‌کند. جغدی که آرزوی دیدن جهان را دارد، برای پیدا کردن آشیانه، در هوایی طوفانی پرواز می‌کند و طی اتفاقاتی، ناخواسته برای اولین بار به شهر نیویورک می‌رود. با توجه به کارنامه دیزنی انتظار می‌رفت که داستانی جدی و شیرین را شاهد باشیم. اما داستان همین چند خطی است که نوشتم. البته به صورت چندان خوب هم به اثر پرداخته نشده و به راستی هیچ یک از المان‌های An Almost Christmas Story ساخته نمی‌شود. مثلا در نیویورک جغد کوچک ما با دختری که یک پا ندارد، آشنا می‌شود. از آنجایی که هر دو پر و بال شکسته هستند و دور از خانه؛ انتظار می‌رود رابطه‌ای میان این دو شکل بگیرد. اما چنین نمی‌شود. با اینکه این دو زبان یکدیگر را نمی‌فهمند اما با این حال دیالوگ‌ها اکثرا بی معنی، نه چندان جذاب و فیک هستند. اما از سوی دیگر در یکی از صحنه‌ها، وقتی که جغد با کبوترهای نیویورک همکلام می‌شود، دیالوگ‌هایی بامزه و شیرین شکل گرفته و حتی در مقام داستان فرعی نیز می‌شود این صحنه را دوست داشت. اما کارگردان خیلی سریع از این چیز جذاب رد شده و سعی می‌کند تمرکز خود را بر روی رابطه جغد با دخترک بگذارد که آن هم به نظر من اصلا ساخته نمی‌شود و با هپی اندینگ زورکی داستان بسته می‌شود.

در رابطه با بحث تکنیک و کیفیت اثر می‌شود از چندین سو به An Almost Christmas Story نگاه کرد. اول اینکه موسیقی‌های این اثر بیست دقیقه‌ای به راستی عالی است. هم موسیقی‌های کریسمسی که راوی می‌خواند و هم موسیقی متن. مثلا در صحنه‌ای که عقاب قصد شکار جغد کوچک را داشت، موسیقی کاملا مناسب و همگام با تصویر بود. همین موضوع نیز باعث خلق حس در منِ مخاطب شده و به نوعی جذب اثر می‌شدم. همچنین در رابطه با صدا بازیگران نیز می‌شود این را گفت که استفاده از صدای بامزه و کودکانه برای جغد کوچ به خلق حس کمک شایانی کرده و کیوت بودنِ کاراکتر ما را افزایش داده است.

در بحث آرت استایل هم شاید اصلی‌ترین سوال این باشد که چرا فضا جعبه کارتن است؟ چرا همه چیز از کارتن ساخته شده؟ آیا این موضوع به فضا رنگ و بوی تازه‌ای داده؟ اصلا و ابدا چنین نیست و به نظر من صرفا یک کار ادایی بوده است. حتی اگر با آرت استایل کلاسیک دیزنی به سراغ این انیمیشن می‌رفتند، نتیجه بسیار بهتر می‌شد.

در پایان می‌شود گفت انیمیشن An Almost Christmas Story اثری بسیار کودکانه با رویکردی بچگانه و ساده است. هیچ یک از المان‌ها برای مخاطب بزرگسال نیست و نمی‌شود از آن لذت برد. همچنین به نظر من می‌شد همین داستان به ظاهر ساده را گسترش داده و یک اثر جدی را تحویل مخاطب داد. در این بیست دقیقه هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و به دلیل نگاه و رویکرد کودکانه، همذات‌پنداری مخاطب هم ممکن نمی‌شود. اما اگر از دید کودکان به An Almost Christmas Story نگاه کنیم، اثری شیرین و بامزه است که می‌توانید برای فرزندان خود پخش کنید.

نمره نویسنده به انیمیشن: ۵ از ۱۰