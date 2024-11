تریلری از فیلم لایو اکشن Lilo & Stitch منتشر شده که در آن اولین نگاه را به شخصیت استیچ داریم.

داستان Lilo & Stitch درباره‌ی دختری ۶ ساله و خواهر نوجوانش در هاوایی است که یک سگ مهندسی ژنتیکی‌شده به اسم آزمایش ۶۲۶ یا همان استیچ را به سرپرستی می‌گیرند. در این تریلر کوتاه تنها استیچ را در سواحل هاوایی می‌بینیم و چیز دیگری از این فیلم نشان داده نمی‌شود. این تریلر را در ادامه تماشا کنید.

فیلم لایو اکشن Lilo & Stitch بیست و سه سال پس از انیمیشن آن که در سال ۲۰۰۲ پخش شد، اکران خواهد شد. انیمیشن Lilo & Stitch در آن زمان توانسته بود تا به فروش ۲۷۳ میلیون دلاری دست پیدا کند. از این انیمیشن اسپین‌های مختلفی ساخته شد و همچنین یک انیمیشن سریالی از آن در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ از آن به نمایش درآمد.

دین فلیشر کمپ کارگردانی فیلم Lilo & Stitch را برعهده دارد که کارگردانی انیمیشن Marcel the Shell With Shoes On را انجام داده بود. مایا کیالوها، زک گالیفیاناکیس، سیدنی آگودونگ، بیلی مگنوسن و کورتنی بی ونس از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم لایو اکشن Lilo & Stitch در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵ (۲ خرداد ۱۴۰۴) اکران خواهد شد.

منبع: Variety