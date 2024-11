نقد انیمیشن Transformers One | حماسه آپتیموس پرایم

تبدیل شوندگان بدون هیچ شک و تردیدی یکی از محبوب‌ترین و پُر طرفدارترین فرنچایزهای تاریخ سینماست. اثری که حداقل به کارگردانی مایکل بی، توانسته بود چه در فروش و چه در ساخت یک اثر با کیفیت، عملکردی عالی داشته باشد. البته بعد از افتضاح Transformers: Rise of the Beasts مخاطبین کمی نسبت به روند خوب این فرنچایز نا امید شده بودند که با انتشار Transformers One این نا امیدی نیز کنار رفت. چرا که Transformers One اثری فوق‌العاده تماشایی، هیجان‌انگیز و حماسی است که در روایتی بسیار دیدنی ما را به منشا تمامی اتفاقاتِ تبدیل شوندگان می‌برد. جایی که حماسه آپتیموس پرایم شکل می‌گیرد.

Transformers One

