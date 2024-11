بسته‌الحاقی بازی Indiana Jones and The Great Circle داستانی منحصربه‌فرد خواهد داشت

Indiana Jones and the Great Circle هنوز منتشر نشده ، اما مدتی است که می‌دانیم پس از انتشار یک DLC هم دریافت خواهد کرد. در ماه آگوست، Bethesda اعلام کرد که استودیوی MachineGames علاوه بر خود بازی، در حال کار روی DLC آن هم هست و نام این محتوای اضافه نیز The Order of Giants […]