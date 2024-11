هیدئو کوجیما نمی‌خواهد که فیلم Death Stranding یک اقتباس معمولی همانند دیگر اقتباس‌ها از ویدیو گیم باشد و می‌خواهد که این فیلم رویکرد متفاوتی را در پیش بگیرد.

هنوز تاریخ پخش فیلم Death Stranding مشخص نشده اما با این حال هیدئو کوجیما از اهدافش برای این فیلم می‌گوید. هیدئو کوجیما گفته که نمی‌خواهد این فیلم رویکرد معمولی‌ای همچون دیگر اقتباس‌های ویدیو گیمی داشته باشد و می‌خواهد تا این فیلم مرزهای فیلم‌های اقتباس شده از ویدیو گیم را گسترش دهد.

کوجیما در گفت‌وگویی توضیح داد که بازی‌هایش رویکردی سینمایی دارند، اما تاکید می‌کند که او در اصل فقط یک خالق بازی‌های ویدیویی است. او سپس اضافه کرد که می‌خواهد Death Stranding در میان موج فیلم‌های اقتباس‌شده از بازی‌های ویدیویی، متمایز باشد.

او گفت هدف من ارائه ابعاد جدید از اقتباس سینمایی است که صرفا فقط یک فیلم لایو اکشن نباشد. این هدف بلند پروازانه است، اما دور از دسترس نیست. اگرچه کوجیما کارگردانی این فیلم را بر عهده ندارد، اما به عنوان ناظر در این پروژه همکاری خواهد داشت.

این موضوع با آنچه او در فوریه گذشته توضیح داد، همخوانی دارد. کوجیما گفت که اقتباس از مجموعه‌ای مانند The Last of Us آسان‌تر است، اما تبدیل بازی‌ای مانند Death Stranding با ۵۰ تا ۶۰ ساعت محتوا به فیلمی سه‌ ساعته، یک چالش سخت می‌باشد.

منبع: Gamespot