ایکس باکس عنوان Nine Sols، یکی از جذاب‌ترین عناوین کمتر دیده شده سال جاری را به گیم‌پس اضافه کرد. در حالی که ایکس باکس طی سال گذشته،‌ بازی‌های بزرگ AAA زیادی نظیر Call of Duty: Black Ops 6، Assassin’s Creed Valhalla Dead Island 2 و Star Wars Jedi: Survivor را به گیم‌پس اضافه کرده بود، برخی بر این باورند که Nine Sols،‌ در میان بهترین عناوین اضافه شده به این فهرست در سال ۲۰۲۴ قرار دارد.

مشترکین گیم پس می‌توانند از همین امروز، Nine Sols را دانلود و تجربه کنند. این عنوان که اوایل امسال برای رایانه‌های شخصی منتشر شد، حال برای ایکس باکس پورت شده تا به عنوان یک بازی «روز اول» به سرویس گیم‌پس افزوده شود. Nine Sols که توسط استودیو Red Candle Games توسعه یافته، یک عنوان اکشن با اقتباس از سیستم مبارزات Sekiro: Shadows Die Twice است که با قیمت ۲۹.۹۹ دلار به فروش می‌رسد. حال مشترکین سرویس گیم‌پس می‌توانند از آن لذت ببرند.

در حالی که وعده مبارزات مشابه Sekiro به تنهایی توجه بسیاری را به خود جلب نموده، نظرات منتقدان و کاربران نیز به اهمیت آن می‌افزاید. در سایت متاکریتیک، منتقدان با نمره ۸۳/۱۰۰ و کاربران با نمره ۸.۷ از ۱۰ از آن پذیرایی کرده و در استیم نیز، نظر بازیکنان به «شدیداً مثبت»، بالاترین سطح نمره‌دهی این پلتفرم از میان ۱۴۰۰۰ نظر ارتقا یافته است؛ بنابراین می‌توان به بازیکنان کنسولی نوید تجربه‌ای منحصر به فرد، مشابه نظر کاربران رایانه‌های شخصی را داد.

شما می‌توانید تریلر عرضه نسخه کنسولی این عنوان را از اینجا تماشا کنید. در بخش توضیحات Nine Sols نیز این چنین آمده است:

Nine Sols اثری جذاب و دو بعدی در سبک پلتفرمر با مبارزات مشابه Sekiro است. این ماجراجویی شما را به کاوش در کشوری در شرق زمین برای شکست ۹ Sols، حاکمان بیگانه و فضایی این سرزمین خواهد برد.

از دیگر ویژگی‌های این عنوان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاوش داستان تائو و تکنولوژی‌های بیگانه

مبارزاتی الهام گرفته از Sekiro

باس‌ فایت‌های متنوع

تجربه‌ای تماما نقاشی شده به صورت دستی

سرنوشت تمدن‌های پیشین این سرزمین را کشف کنید

Nine Sols هم‌اکنون برای رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۵ و ۴، نینتندو سوییچ، ایکس باکس سری ایکس/اس و ایکس باکس وان در دسترس است.