فیلم nosferatu پیش از انتشار رکورد به ثبت رسانده است

مدت زمان فیلم Nosferatu، که ریمیکی از اثری کلاسیک به کارگردانی رابرت اگرز است، مشخص شد و رکوردی برای این فرنچایز سبک وحشت خواهد بود.

اگرز با ساخت عنوان تحسین شده The Witch نام خود را به عنوان کارگردان سبک وحشتی قدرتمند مطرح کرد. البته پس از انتشار اثر The Witch، این کارگردان فیلم فانتزی دارک The Lighthouse را برای مخاطبین به ارمغان آورد. در همین حین، وی توانست کنترل و دانش روانشناسی و عدم احساس امنیت تماشاگران را به نمایش بگذارد. پس از این فیلم تحسین شده، اگرز عنوان حماسی تاریخی The Northman را ساخت و کارگردانی کرد. اگرز حالا قصد دارد تا با انتشار ریمیک Nosferatu، با بازی بیل اسکاشگورد در نقش خون‌آشام معروف داستان، باری دیگر به جهان سبک وحشت بازگردد.

این اثر در روز کریسمس تمامی کابوس‌های وحشتناک و گوتیک خود را برای مخاطبین به ارمغان می‌آورد. به نظر می‌رسد که زمان برداشت سینمایی اگرز از داستان Nosferatu مشخص شده و ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه خواهد بود. این زمان از هر دو اثر سابق مجموعه آن طولانی‌تر خواهد بود.

منبع: Screenrant