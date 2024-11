فیلم paddington in peru تاریخ انتشار جهانی جدید خود را مشخص کرد

خرس مسافر محبوب ما، پدینگتون، باری دیگر به پرده نقره‌ای باز می‌گردد؛ به گزارش Deadline، فیلم Paddington in Peru تاریخ انتشار جهانی جدیدی خواهد داشت.

فیلم مذکور پیش از این قرار بود در روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ جونیور، ۱۷ ماه ژانویه (۲۷ ماه دی سال ۱۴۰۳)، عرضه شود. اگر این اتفاق می‌افتاد، پدینگتون با فیلم وحشتناک Wolf Man لی وانل، فیلم اکشن جدید جیسون استاتهام به نام Levon’s Trade و اثر متفاوتی در ژانر وحشت (ساخته استیون سودربرگ) به نام Presence منتشر خواهد شد. حالا، اینطور که به نظر می‌رسد، روز جهانی ولنتاین به عنوان تاریخ انتشار جدید انتخاب شده است. با این تاریخ انتشار جدید، رقیب جدیدی از راه می‌رسد؛ فیلم تاخیرخورده جهان سینمایی مارول Captain America Brave New World!

اخبار تاریخ عرضه جدید همزمان با فروش قدرتمند این اثر در انگلستان منتشر شده‌اند. با فروش بیش از ۱۲.۴ میلیون دلار در یک آخر هفته، Paddington in Peru نه تنها پرفروش‌ترین آغاز یک فیلم در سری Paddington بوده بلکه بهترین فروش آغازین متعلق به یک اثر انگلیسی، پس از No Time to Die سال ۲۰۲۱، را دارد. به گزارش سایت و مجله Deadline، عنوان Paddington in Peru در تاریخ ۱۴ ماه فوریه سال ۲۰۲۵ (۲۵ ماه بهمن سال ۱۴۰۳) منتشر خواهد شد.

منبع: Collider