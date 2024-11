نویسنده Fallout New Vegas به حواشی اخیر بازی Avowed و کارگردان آن واکنش نشان داد

کریس اولان (Chris Avellone)، موسس، نویسنده و طراح پیشین استودیوی Obsidian که سابقه کار روی Fallout New Vegas، Fallout 1، Fallout 2 و Star Wars Knights of the Old Republic II را دارد، به صحبت‌های جنجالی کارگردان بازی Avowed واکنش نشان داد. مت هنسن (Matt Hansen) در چند روز اخیر به خاطر اظهارات نژادپرستانه‌اش مورد […]