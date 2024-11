تیزری از انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man منتشر شد

استودیو مارول به تازگی تیزر جدیدی از انیمیشن سریالی مورد انتظار Your Friendly Neighborhood Spider-Man را منتشر کرده است. پس از گذشت حدود چهار سال از معرفی انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man در رویداد Disney Plus Day در سال ۲۰۲۱، حالا با نزدیک شدن به تاریخ پخش این اثر، استودیو مارول تیزر جدیدی از […]