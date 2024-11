اندرو گارفیلد به شایعه حضورش در سریال Harry Potter واکنش نشان داد

شایعات زیادی پیرامون سریال Harry Potter مطرح می‌شود و یکی از این شایعات بازی اندرو گارفیلد در نقش لوپین است.

بحث‌های زیادی درباره‌ی سریال Harry Potter صورت گرفته و خط‌های داستانی و شخصیت‌های جدید زیادی هستند که HBO می‌تواند از آن‌ها در ساخت این سریال استفاده کند. یکی از بحث‌های مهم مربوط به این سریال، بازیگران آن است و مردم حدس‌های زیادی درباره‌ی تیم بازیگری می‌زنند.

بسیاری از مردم حدس می‌زنند که اندرو گارفیلد در نقش لوپین بازی کند. لوپین یکی از شخصیت‌های مهم این مجموعه است و حضور مهمی در داستان Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban داشت. از اندرو گارفیلد درباره‌ی بازی در این نقش سوال پرسیده شده و او پاسخ داد که این سوالی است که نمی‌داند چگونه آن را پاسخ دهد، اما هر نقشی که پیشنهاد شود را بررسی خواهم کرد.

همچنین HBO پیشتر گفته بود که مارک رایلنس را برای بازی در نقش دامبلدور در نظر گرفته اما تا این لحظه هنوز چیزی به طور رسمی مشخص نشده است. همچنین انتخاب بازیگر برای نقش‌های هری پاتر، رون ویزلی و هرماینی گرنجر از ماه سپتامبر آغاز شده و هنوز بازیگران این شخصیت‌ها مشخص نشده‌اند.

اندرو گارفیلد تجربه‌ی حضور در مجموعه‌های پرطرفدار را دارد اما حضور او در سریال Harry Potter، می‌تواند نقطه عطف دیگری در حرفه‌اش باشد. انتظار می‌رود که فیلمبرداری سریال Harry Potter در سال ۲۰۲۵ آغاز شود.

منبع: gamerant