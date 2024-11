تروی بیکر ابتدا تمایلی به صداپیشگی در Indiana Jones نداشت

Indiana Jones and the Great Circle، عنوان در حال توسعه استودیوی MachineGames، در تلاش است تا هیجان سری فیلم‌های Indiana Jones را به دنیای بازی‌های ویدیویی منتقل کند. یکی از تفاوت‌های این عنوان با فیلم‌ها اما حضور صداپیشه و بازیگر نام‌آشنای صنعت بازی، تروی بیکر (Troy Baker)، به جای هریسون فورد (Harrison Ford) محبوب است.

در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Gamesradar، تروی بیکر اعلام کرد که در ابتدا، پیشنهاد ایفای نقش در Indiana Jones را رد کرد، زیرا بزرگی، مسئولیت و سختی این نقش، او را «می‌ترساند». همچنین، مخالفت یکی از توسعه دهندگان اصلی با حضور او نیز موجب دلسردی بیکر شده بود.

بیکر در رابطه اوایل کار خود روی این پروژه، گفت:

در ابتدا، من برای اجرای این نقش دو دل بودم، زیرا در حقیقت، می‌ترسیدم که نتوانم به خوبی آن را انجام دهم. خوشبختانه، مدیر دوبلاژ، تام کیگان (Tom Keegan)، ترس‌ها و عدم اعتماد به نفس من را نادیده گرفت و من را به انجام این کار تشویق کرد.

در دهه گذشته، بیکر به یکی از موفق‌ترین و شناخته شده‌ترین صداپیشگانی تبدیل شده که در بازی‌های ویدیویی مختلف ایفای نقش کرده است. از معروف‌ترین عناوین حاضر در کارنامه کاری او‌، می‌توان به The Last of Us Part 1 و ۲، Uncharted 4، Bioshock Infinite و Batman: Arkham Origins اشاره کرد.

بیکر در ادامه، به تصریح فرایند انتخاب خود پرداخت:

نه تنها حدود هزار نفر از افراد با استعداد با من برای این نقش رقابت می‌کردند، بلکه من با خودم هم رقابت داشتم. همچنین، یکی از جذابیت‌های این کار، عدم فشار روی من برای تقلید از هریسون فورد بود. این کار، راجع به این نبود که تا حد ممکن صدای خود را شبیه ایندینا جونز اصلی کرده باشم، بلکه بتوانم حس اصیل آن را منتقل کنم.

وی همچنین افزود که با پیشرفت پروژه، وی درنهایت بسیار بیشتر از آنچه گمان می‌کرد به انجام آن علاقه‌مند شده بود:

بعد اینکه انتخاب شدم، تاد هاوارد (Todd Howard) و تام کیگان، به من گفتند که می‌خواهند من را «در جریان داستان بازی بگذارند». برخلاف قبل که بسیار مضطرب و نامطمئن بودم، پس از شنیدن داستان بازی و راهنمایی‌های آنها، از شوق در پوست خودم نمی‌گنجیدم. در واقع، طرز تفکر من از اینکه «شاید این نقش را بگیرم» به «من واقعاً این نقش را می‌خواهم» تغییر پیدا کرد.

علی‌رغم انتظارات بالا، یکی از نکات مثبتی که پس از پیش‌نمایش‌ها برای همگان نمایان شد، ایفای نقش فوق‌العاده تروی بیکر در این عنوان بود. اما ظاهراً انتظارات بالا و اضطراب تروی بیکر، تنها مشکل او در روند توسعه به شمار نمی رفت. به گفته وی، در ابتدا تاد هاوارد، تهیه کننده ارشد Indiana Jones and the Great Circle و رئیس Bethesda، با حضور بیکر در این پروژه شدیداً مخالف بود. بیکر در پیرامون مخلفت تاد هاوارد این‌گونه توضیح می‌دهد:

خاطره‌ای که برای من از این پروژه جالب به نظر می‌رسد، این است که چگونه تاد هاوارد وقتی نام من را به عنوان یکی از گزینه‌های ایفای نقش دید،‌ مخالف کرد و گفت که «من نمی‌خواهم تروی بیکر در این بازی باشد». البته خودم هم فکر نمی‌کردم که این نقش را به من بدهند.

خوشبختانه، به نظر می‌رسد که تروی بیکر در نهایت توانست نظر تاد هاوارد را جلب کند، زیرا ما تنها چند هفته تا انتشار Indiana Jones and the Great Circle، بزرگ‌ترین عنوان ساخته شده توسط MachineGames فاصله داریم و علاقه‌مندان بیش از پیش مشتاق شنیدن صدای تروی بیکر در نقش باستان شناس محبوب خود هستند.

Indiana Jones and the Great Circle در ۹ دسامبر (۱۹ آذر) امسال برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.