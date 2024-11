فهرست تروفی‌های UFL

فهرست تروفی‌‌های بازی UFL منتشر شد. این عنوان شامل ۹ تروفی برونز، ۱۰ تروفی نقره‌ای و ۶ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: All TrophiesGet all trophies Game on!Complete the first Ranked Match. All That Hard WorkClaim a reward for any completed quest. Football AgentSell any of your players on the […]