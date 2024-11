ماد جدید بازی Call of Duty Black Ops 3 نقشه زامبی Mob of the Dead از Black Ops 2 را با گرافیکی پیشرفته‌تر و بهبودهای گسترده در اختیار طرفداران قرار می‌دهد.

نقشه Mob of the Dead پانزدهمین نقشه زامبی سری Call of Duty بود که در دومین بسته‌الحاقی بازی Black Ops 2 در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. این نقشه که در جزیره منفور آلکاتراز (Alcatraz Island) قرار گرفته بود، داستان چهار زندانی و خلافکار به نام‌های Finn O’Leary، Albert Arlington، Salvatore DeLuca و Billy Handsome را روایت می‌کرد که پس از حمله زامبی‌ها به جزیره، قصد دارند از زندان فرار کنند.

نقشه Mob of the Dead در Black Ops 4 در قالب نقشه جدید Blood of the Dead برگشت و بخش‌های اعظمی از آن در نقشه بتل‌رویال Alcatraz مورد استفاده قرار گرفتند، نقشه‌ای که سپس با نام Rebirth Island به بازی Call of Duty Warzone اضافه شد.

حال پس از گذشت ۱۱ سال، این نقشه خاطره‌انگیز بازگشته است. مادسازی به نام copforthat که در سال ۲۰۲۲ نقشه Call of the Dead را ریمستر کرده بود، Mob of the Dead را با بهبودهای فراوان به Black Ops 3 آورده است. این ریمستر گرافیک و نورپردازی نقشه را بسیار بهبود داده و سیستم‌هایی مانند GobbleGum را به نقشه اضافه می‌کند. همچنین با این ریمستر، خط اصلی داستانی یا ایستر اگ اصلی به صورت تک‌نفره قابل تکمیل است.

مقایسه نسخه Black Ops 2 و Black Ops 3 نقشه Mob of the Dead را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

ماد ریمستر Mob of the Dead هم‌اکنون از طریق Workshop استیم بازی Black Ops 3 به صورت رایگان در اختیار بازیکنان قرار گرفته است.