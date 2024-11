بهترین بازی‌های کوآپ پلی‌استیشن ۲؛ ماجراجویی در جهان‌های فانتزی با دوستان

۲۸. Raging Blades

تهیه‌کننده‌: PCCW Limited / سازنده: PCCW Limited

سال انتشار: ۲۰۰۲

این بازی که در ژاپن با نام Raging Bless شناخته می‌شود، یک بازی هک‌ اند اسلش ناشناخته است که عناصر اکشن بزن بزن (Beat’em Up) را نیز در خود دارد. این اثر متاسفانه در دوره‌ای بسیار شلوغ از بازی‌های عالی مانند جی‌تی‌ای ۳ و سول ریور ۲ و همچنین دویل می کرای منتشر شد و به همین خاطر ناشناخته باقی ماند. داستان بازی حول یک پادشاهی می‌چرخد که در هرج و مرج گرفتار شده است و بازیکن نقش یکی از چهار قهرمانی را بر عهده می‌گیرد که قرار است صلح را به این جهان بازگردانند. گیم‌پلی بازی Raging Blades بر روی نبرد‌هایی با ریتم سریع تمرکز دارد، جایی که بازیکنان می‌توانند کمبوهای قدرتمند و حملاتی ویژه را علیه تعداد زیادی از دشمنان پیاده‌سازی کنند. گیم‌پلی این اثر یادآور بازی Gauntlet: Seven Sorrows است. حداکثر ۲ بازیکن می‌توانند کل داستان بازی را از ابتدا تا انتها طی کنند. اگرچه ممکن است گرافیک بازی با استاندارد‌های امروزی مطابقت نداشته باشد، اما سیستم مبارزه‌ای جذاب، گزینه‌های متنوع از شخصیت‌ها و حالت کوآپ، این اثر را به انتخابی ارزشمند برای کسانی که به دنبال یک ماجراجویی کلاسیک هک‌‌ اند اسلش در پلی‌استیشن ۲ هستند، تبدیل کرده است.

۲۷. Rampage: Total Destruction

تهیه‌کننده‌: Midway / سازنده: Pipeworks Software

سال انتشار: ۲۰۰۶

این بازی ممکن است مانند نسخه‌ی قبلی خود تأثیر زیادی برجای نگذاشته باشد اما همچنان تجربه‌ی یک بازی لذت‌بخش را به خصوص با مکانیک‌های تخریب خود ارائه می‌دهد. در این اثر، بازیکنان فرماندهی انواع هیولا‌های غول پیکر، از جمله گوریل، کرگدن، یتی، آرمادیلو و حتی یک مرغ عظیم را بر عهده دارند. با فهرستی متشکل از ۲۵ شخصیت متنوع، بازیکنان می‌توانند در حالی که شهروندان از وحشت فریاد می‌زنند هرج و مرج و ویرانی زیادی را در شهر ایجاد کنند. مکانیک‌های تخریب‌پذیری بازی کیفیت خوبی با توجه به زمان عرضه‌ی بازی دارند. شما می‌توانید به تنهایی در شهر خرابکاری کنید یا با یک همراه به صورت دونفره این کار را انجام دهید. به علاوه، چهار حالت در بازی وجود دارد که باعث شده گیم‌پلی تنوع خوبی داشته باشد. بازی از نظر بصری نیز راضی‌کننده بوده و انیمیشن‌ها و طراحی شهر با جزئیات خوبی ایجاد شده است.

۲۶. Hunter: The Reckoning – Wayward

تهیه‌کننده‌: Vivendi Universal Games / سازنده: High Voltage Software

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Hunter: The Reckoning – Wayward یک بازی اکشن هک‌‌ اند اسلش است که در داستان آن در دنیایی تاریک اتفاق می‌افتد که در آن هیولا‌ها و نیرو‌های ماوراء‌طبیعی در سایه‌ها کمین کرده‌اند. این اثر دنباله‌ای برای بازی Hunter: The Reckoning که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد است و تجربه‌ای بهبودیافته و گسترده‌تر را ارائه می‌دهد. داستان بازی دو سال پس از وقایع بازی اول در شهر اشکرافت (Ashcroft) اتفاق می‌افتد. شهر بازسازی شده است، اما تاریکی بار دیگر آن را تهدید می‌کند. دو شکارچی جدید به اشکرافت می‌رسند تا اختلالات ماوراءطبیعی را بررسی کنند و از شهر در برابر شیطان متجاوز محافظت کنند. بازیکنان نقش این شکارچیان را بر عهده می‌گیرند و از بین کلاس‌های شخصیتی مختلف که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصر به فرد خود هستند یکی را به دلخواه انتخاب می‌کنند. گیم‌پلی بازی شامل مبارزه با تعداد زیادی از دشمنان، از جمله زامبی‌ها، اعضای فرقه‌ها و دیگر موجودات هیولا، با استفاده از ترکیبی از سلاح‌های سرد، حملات دوربرد و توانایی‌های جادویی قدرتمندی است که به نام Edges شناخته می‌شوند، است. همچنین این بازی دارای محیط‌های مختلفی نیز از خیابان‌های شلوغ اشکرافت گرفته تا دخمه‌های تاریک و وهم‌آور زیر شهر است. داستان بازی با مجموعه‌ای از ماموریت‌ها روایت می‌شود که هر کدام اهداف و چالش‌های خاص خود را دارند. بازیکنان می‌توانند با سرعت خود دنیای بازی را کشف کنند و راز‌ها و ماموریت‌های جانبی متنوعی را در طول مسیر کشف کنند.

۲۵. Ben 10: Protector of Earth

تهیه‌کننده‌: D3 Publisher / سازنده: High Voltage Software

سال انتشار: ۲۰۰۷

این بازی با الهام از سریال کارتونی محبوب بن تن (Ben ۱۰)، به شما این امکان را می‌دهد که نگهبان سیاره‌ی زمین شوید، جایی که می‌توانید به تنهایی یا در کنار یک همراه با تهدید‌های بیگانه مقابله کنید. با طیف گسترده‌ای از فرم‌های بیگانه‌ی ساعت بن تن برای انتخاب، شما دشمنان فرازمینی را مورد ضرب و شتم قرار خواهید داد. در این بازی ماجراجویی سه‌بعدی اکشن، ماموریت شما خنثی کردن نقشه‌های پلید Vilgax است. در طول سفر خود، با تعداد بیشماری از دشمنان بیگانه روبرو خواهید شد و راه حل شما نابودی آن‌ها خواهد بود. گرافیک بازی چشم‌نواز است و از رنگ‌های شادی بهره می‌برد. گفتنی است که در حالت کوآپ، هر دو بازیکن از بن تن استفاده می‌کنند و شخصیت متفاوتی با توانایی خاص خود وجود ندارد. این در حالی است که در بیشتر بازی‌های لیست، شخصیت‌ها معمولا متفاوت هستند.

۲۴. Project Eden

تهیه‌کننده‌: Eidos Interactive / سازنده: Core Design

سال انتشار: ۲۰۰۱

این بازی یک اثر اکشن ماجراجویی ناشناخته که توسط توسعه‌دهندگان بازی Tomb Raider ساخته شده، عناصر تیراندازی را به عنوان یکی از مکانیک‌های اصلی خود قرار داده است. داستان بازی حول محور تیمی متشکل از چهار مامور مجری قانون می‌چرخد که در حال بررسی ناپدید شدن افراد در یک شهر بزرگ آینده‌نگرانه هستند. بازیکنان کنترل این مامورها را که هر کدام دارای توانایی‌های متمایز هستند و باید با یکدیگر در محیط‌های پیچیده شهر حرکت کنند بدست می‌گیرند، معما‌ها را حل کرده و با دشمنان مبارزه می‌کنند. یکی از ویژگی‌های کلیدی بازی Project Eden، گیم‌پلی کوآپ آن است. بازیکنان می‌توانند یک شخصیت را کنترل کنند و بین او و دیگر مامورها جابه‌جا شوند یا با دوستان خود تیم شوند تا به عنوان مامورهای مختلف به طور همزمان بازی کنند. این امر بازیکنان را به ارتباط و هماهنگی را تشویق می‌کند زیرا بازیکنان باید از مهارت‌های منحصربه‌فرد هر شخصیت برای پیشرفت در بازی استفاده کنند. این بازی در ظاهر ممکن است شبیه یک بازی تیراندازی معمولی دیگر از آن زمان باشد اما با این حال، تعادل آن در ارائه‌ی معما‌، عناصر کوآپ، تیراندازی با اسلحه و داستانی غنی، باعث شده تا نسبت به آثار مشابه متمایز باشد.

۲۳. Star Wars: Battlefront II

تهیه‌کننده‌: Lucasfilm Games / سازنده: Pandemic Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

این اثر پس از گذشت این همه سال همچنان یک بازی کلاسیک جاودانه است که هواداران جنگ ستارگان (Star Wars) آن را فراموش نمی‌کنند. این بازی در زمان انتشار غوغا به پا کرد و بازیکنان را در نبرد‌های به یاد ماندنی مختلفی قرار داد که در آن مجبور بودند با انبوهی از دشمنان به عنوان یک سیث (Sith) یا یک جدای (Jedi) مبارزه کنند. این بازی یک کمپین تک‌نفره‌ی هیجان‌انگیز را ارائه می‌کرد که در نوع خود جالب بود اما بخش چندنفره ستاره‌ی بازی بود. بازیکنان می‌توانند در نبرد‌های شدید چندنفره‌ شرکت کنند و با جمهوری کهکشانی در مقابل اتحاد جدایی طلبان قرار بگیرند. این مبارزات از نبرد زمینی در سیارات معروفی مانند هاث (Hoth) و اندور (Endor) گرفته تا نبرد‌های حماسی فضایی که در آن بازیکنان می‌توانند سفینه‌های استارفایتر (starfighter) را کنترل کنند و در جنگ‌ها شرکت کنند را شامل می‌شد. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی سطح چشمگیر جزئیات آن بود. این بازی به خوبی صدا‌ها، موسیقی و جلوه‌های بصری فیلم‌های جنگ ستارگان را بازسازی کرد و بازیکنان را به کهکشانی بسیار دور منتقل کرد. طیف متنوع سلاح‌ها، وسایل نقلیه و شخصیت‌ها به ارزش تکرار بازی افزوده و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا سبک‌ها و استراتژی‌های مختلف بازی را تجربه کنند.

۲۲. Warriors Orochi 2

تهیه‌کننده‌: Koei / سازنده: Omega Force

سال انتشار: ۲۰۰۸

این بازی دومین نسخه از مجموعه بازی تحسین‌شده‌ی Warriors Orochi است. چنین بازی‌هایی ممکن است برای همه جذاب نباشند، اما مطمئن باشید از بین بردن صد‌ها دشمن روی صفحه با یک همراه تجربه‌ی بسیار بهتری نسبت به انجام آن به صورت تک‌نفره است. داستان بازی پس از وقایع بازی اول شروع می‌شود، جایی که قهرمانان پادشاه خبیث اوروچی را شکست دادند. اکنون، با تولد دوباره‌ی جوهره‌ی اوروچی، تهدید جدیدی پدیدار می‌شود که منجر به درگیری جدیدی می‌شود که هم شخصیت‌های تاریخی و هم اسطوره‌ای را درگیر می‌کند. بازی Warriors Orochi ۲ لیستی بسیار بزرگ از بیش از ۹۰ شخصیت قابل بازی، از جمله شخصیت‌های مورد علاقه‌ی طرفداران از سری و شخصیت‌های جدیدی مانند Fu Xi و Nu Wa را ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند تیم‌هایی از سه شخصیت تشکیل دهند که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های مبارزه‌ای منحصربه‌فردی هستند که امکان استراتژی‌های متنوع را در نبرد‌ها فراهم می‌کند. حتی می‌توانید راه شیطانی‌تری را طی کنید و نقش اوروچی را بازی کنید و خودتان به تهدید بشریت تبدیل شوید.

۲۱. X-Men Legends II: Rise of Apocalypse

تهیه‌کننده‌: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی یکی دیگر از آثار فوق‌العاده‌ی اکشن نقش‌آفرینی است که ابرقهرمانان مورد علاقه‌ی شما از دنیای مارول را به نمایش می‌گذارد. داستان بازی X-Men Legends II: Rise of Apocalypse پس از اتفاقات بازی اول رخ می‌دهد. آپوکالیپس (Apocalypse)، یک جهش‌یافته‌ی قدرتمند که به دنبال تسلط بر جهان است، از خوابی عمیق و طولانی بیدار شده و شروع به جمع‌آوری ارتشی از دیگر جهش‌یافته‌های قدرتمند می‌کند. دو گروه مردان ایکس (X-Men) و برادری جهش‌یافته‌ها (Brotherhood of Mutants)، علی رغم اختلافاتشان، باید با هم متحد شوند تا نقشه‌های آپوکالیپس را متوقف کنند. این اثر مانند بازی‌های Justice League Heroes و Marvel Ultimate Alliance یک بازی اکشن بزن بزن (Beat’em Up) است. با داشتن حداکثر ۱۸ شخصیت قابل بازی، بازیکنان می‌توانند قهرمان مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند و در نبرد‌های حماسی علیه دشمنان شرکت کنند. چه ترجیح دهید با ولورین (Wolverine) دشمنان را تکه تکه کنید و یا آن‌ها را با لیزر سایکلاپس (Cyclops) منفجر کنید یا آن‌ها را با شعله‌های سان‌فایر (Sunfire) بسوزانید، بازی طیف وسیعی از گزینه‌های مبارزه‌ی هیجان‌انگیز و یک سیستم نقش‌آفرینی جذاب را ارائه می‌دهد و مطابق انتظار، به صورت کوآپ نیز قابل تجربه است.

۲۰. Justice League Heroes

تهیه‌کننده‌: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: Snowblind Studios

سال انتشار: ۲۰۰۶

جاستیس لیگ هیروز به بازیکنان این شانس را می‌دهد که قهرمانان مورد علاقه خود از جمله سوپرمن، بتمن، زن شگفت‌انگیز، فلش، گرین لنترن و غیره را کنترل کنند. هر قهرمان دارای توانایی‌های متمایزی است که امکان تجربه گیم‌پلی متنوعی را فراهم می‌کند. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازی حالت چند نفره کوآپ آن است. بازیکنان می‌توانند با یک دوست برای انجام ماموریت‌ها، ترکیب قدرت‌های قهرمانان خود برای شکست دادن دشمنان مهیب و حل پازل‌های پیچیده، متحد شوند. این گیم‌پلی کوآپ، ارزش تکرار بازی را افزایش داد و یک تجربه سرگرم‌کننده و جذاب را برای گیمرهای معمولی و هاردکور فراهم کرد. در نهایت در حالی که بازی یک داستان امیدوارکننده و مکانیک‌های گیم پلی لذت‌بخشی ارائه می‌کرد، اما بدون نقص نبود. سیستم دوربین بازی اغلب خسته‌کننده بود و طراحی مراحل گاهی تکراری می‌شد. از طرفی برخی از مسائل فنی نیز وجود داشت که تجربه را مختل می‌کرد.

۱۹. The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon

تهیه‌کننده‌: Activision / سازنده: Étranges Libellules

سال انتشار: ۲۰۰۸

این بازی اغلب نسخه‌ای از سه بازی کلاسیک اسپایرو است که کمتر در موردش بحث می‌شود. در حالی که این بازی ممکن است تا حدی از اساس نسخه‌های قبلی خود دور شده باشد اما مکانیک‌های اکشن آن به خصوص با یک همراه بسیار سرگرم‌کننده‌تر هستند. در واقع این بازی یک حالت منحصربه‌فرد کوآپ را معرفی می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در نقش اسپایرو (Spyro) یا سیندر (Cynder) با هم متحد شوند تا با چالش‌های مختلف روبرو شوند. این ویژگی بعد جدیدی به گیم‌پلی می‌بخشد و بازیکنان را تشویق می‌کند تا از نقاط قوت هر دو شخصیت برای پیشرفت در بازی استفاده کنند. Dawn of the Dragon همچنین در مقایسه با بازی‌های قبلی اسپایرو دارای ساختار بازتری است که بازیکنان را کاوش تشویق می‌کند. بازیکنان می‌توانند آزادانه در دنیای بازی پرسه بزنند، آیتم‌های مختلفی را جمع‌آوری کنند و ماموریت‌های جانبی متنوعی را تکمیل کنند. بازی از نظر بصری نیز کیفیت بسیار خوبی دارد و به هیچ وجه از آن خسته نخواهید شد.

۱۸. Lego Batman: The Videogame

تهیه‌کننده‌: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: ۲۰۰۸

لگو بتمن ممکن است مورد علاقه‌ی همه افراد نباشد، اما اگر برادر یا خواهر کوچکتری دارید، امتحان کردن با او احتمالا لذت‌بخش خواهد بود. همچنین اگر با اسباب‌بازی‌های لگو بزرگ شده‌اید، نباید این تجربه را از دست بدهید. با داشتن ۳۰ مرحله برای کاوش، بازیکنان کنترل بتمن (Batman) و رابین (Robin) را بدست می‌گیرند، در حالی دشمنان را از بین می‌برند و معما‌های مختلف را در شهر گاتهام حل می‌کنند. بتمن و رابین لباس‌های مختلفی نیز دارند که شامل توانایی‌های خاصی می‌شود. مانند تقریبا تمامی بازی‌های لگو، کنترل‌های بازی ساده و دسترس‌پذیری بالایی دارند. بازی همچنین شامل لحظات کمدی خاصی می‌شود که تنوع خوبی به آن می‌دهد. از نظر تنوع مراحل نیز بازی دست کمی از دیگر بازی‌های عالی لگو ندارد. در این میان بازی شامل چندین مرحله مخفی نیز می‌شود که برای طرفداران بتمن جذاب خواهد بود.

۱۷. Champions of Norrath

تهیه‌کننده‌: Sony Online Entertainment / سازنده: Snowblind Studios

سال انتشار: ۲۰۰۴

این بازی یک اثر عالی برای طرفداران ژانر نقش‌آفرینی و کسانی است که به دنبال گذراندن وقت در سیاهچاله‌های ترسناک با شخص دیگری هستند. بازی در یک دوره‌ی شلوغ و پر از بازی‌های سبک نقش‌آفرینی منتشر شد، اما چیزی که باعث شد بازی در مقابل سایر آثار متمایز باشد، گنجاندن گیم‌پلی کوآپ بود. بازیکنان از میان سیاه‌چال‌های مختلف عبور می‌کنند و مسیر خود را از میان مجموعه‌ای از دشمنان باز می‌کنند. دشواری بازی ممکن است مهارت‌های هر کسی را مورد آزمایش قرار دهد اما تا زمانی که با هم همکاری کنید، مشکلی پیش نخواهد آمد. بازیکنان می‌توانند از بین پنج کلاس متمایز یکی را به دلخواه انتخاب کنند. هر کلاس دارای توانایی‌ها، طلسم‌ها و سبک‌های مبارزه منحصربه‌فردی است که امکان سبک‌های متنوعی از بازی و انتخاب‌های استراتژیکی را فراهم می‌کند. سیستم مبارزه‌ای بازی سریع و راضی‌کننده است و کمبوهای لذت‌بخش و حملات ویژه‌ی قدرتمندی در بازی موجود است. با جلوه‌های بصری خیره‌کننده و طراحی همه‌جانبه‌ی صدا، دنیای نوراث (Norrath) به خوبی زنده شده است. هر محیط بازی با دقت فراوانی ساخته شده و مملو از دشمنان چالش برانگیز و راز‌های پنهان است. در نهایت خط داستانی جذاب بازی که توسط Vanarhost مرموز روایت می‌شود، از طریق یک سری ماموریت‌ها و شخصیت‌های به یاد ماندنی آشکار می‌شود.

۱۶. Tenchu: Wrath of Heaven

تهیه‌کننده‌: Activision / سازنده: K2

سال انتشار: ۲۰۰۳

این بازی سومین نسخه‌ی این سری است و بدون شک یکی از بهترین بازی‌های نینجا محور در پلی‌استیشن ۲ است. Tenchu: Wrath of Heaven دارای یک خط داستانی گیرا است که از طریق چشم‌انداز ریکیمارو (Rikimaru) و آیامه (Ayame) آشکار می‌شود. داستان بازی پر از پیچش است، در حالی که بازیکنان راز‌های پشت یک تهدید جدید برای دنیای بازی را کشف می‌کنند. شخصیت‌های بازی به خوبی توسعه یافته‌اند و هویت و انگیزه‌های متفاوتی دارند. این اثر با حفظ چیزی که نسخه‌های قبلی را سرگرم‌کننده می‌کرد، گیم‌پلی کوآپ را به این سری می‌افزاید. بازیکنان می‌توانند به تنهایی یا با یک همراه در ماموریت‌های مختلف شرکت کنند. این مراحل مستلزم آن هستند که بازیکنان برای به پایان رساندن کار حتما با یکدیگر همکاری کنند. همراه شما می‌تواند به عنوان طعمه عمل کند در حالی که شما مخفیانه به پشت دشمن می‌روید و با کاتانای خود ضربه مهلکی را وارد می‌کنید. به همین ترتیب، شما می‌توانید دشمن را به جایی خلوت بکشید تا دوست شما بتواند از پشت بام بپرد و او را نابود کند.

۱۵. Time Crisis 2

تهیه‌کننده‌: Namco / سازنده: Namco

سال انتشار: ۱۹۹۷

بازی هیجان‌انگیز Time Crisis ۲ یک بازی تیراندازی سرگرم‌کننده است که تجربه‌ای سریع و اکشن را ارائه می‌دهد که شما را به یاد آثار آرکید می‌اندازد. این بازی شما را در نقش دو مامور مخفی به نام‌های کیت مارتین (Keith Marti) و رابرت بکستر (Robert Baxter) قرار می‌دهد که در حال مبارزه برای متوقف کردن نقشه‌ی یک فرد شرور باهوش برای تسلط بر جهان هستند. داستان بازی از طریق کات‌سین‌های دراماتیک و سکانس‌های اکشن مختلفی آشکار می‌شود و بازیکنان را در دنیایی از جاسوسی و مبارزات پرخطر غوطه‌ور می‌کند. استفاده‌ی نوآورانه‌ی بازی از GunCon، یک ابزار جانبی همان لایت‌گان یا تفنگ بازی است، لایه‌ای از واقع‌گرایی را به گیم‌پلی اضافه می‌کند. این بازی همچنین دارای یک مکانیک منحصربه‌فرد مبتنی بر زمان است که در آن بازیکنان زمان محدودی برای واکنش به تهدیدات دارند و این احساس فوریت را به هر مبارزه اضافه می‌کند. این اثر حالت‌های گیم‌پلی مختلفی از جمله تک‌نفره، دونفره‌ی کوآپ و حالت نبرد با باس را ارائه می‌دهد. مراحل بازی مملو از دشمنان چالش برانگیز و مبارزات متنوع است که واکنش‌های سریع و دقت بازیکنان را آزمایش می‌کند.

۱۴. Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare

تهیه‌کننده‌: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی طرفداران را به دنیای لاک‌پشت‌های نینجا (Teenage Mutant Ninja Turtles) بازمی‌گرداند. لاک‌پشت‌های نینجا معمولا به‌خاطر کار گروهی‌شان شناخته می‌شوند، به‌ویژه زمانی که با آنتاگونیست‌های وحشی مانند شردر (Shredder) مقابله می‌کنند.در نتیجه این بازی نیز شامل حالت کوآپ می‌شود. این بازی داستان بازی لاک‌پشت‌های نینجا را در حالی دنبال می‌کند که با شرور‌های مختلفی از جمله تریسراتون‌ها (Triceratons)، مامور بیشاپ (Agent Bishop) و دشمن دیرینه‌شان یعنی شردر (Shredder) روبرو می‌شوند. هر قسمت چالش‌ها و محیط‌های منحصربه‌فردی را از مناظر شهری نیویورک گرفته تا فضاپیمای بیگانه‌ی تریسراتون ارائه می‌دهد. یکی از بهترین ویژگی‌های بازی Mutant Nightmare امکان جابه‌جایی بین هر چهار لاک‌پشت در طول بازی است. هر لاک‌پشت سبک مبارزه و توانایی‌های ویژه‌ی خاص خود را دارد که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را برای غلبه بر موانع و دشمنان مختلف تطبیق دهند. همچنین شما می‌توانید کنترل هر لاک‌پشت را به یکی از دوستانتان بدهید و لحظات سرگرم‌کننده‌ی بیشتری را تجربه کنید.

۱۳. The Red Star

تهیه‌کننده‌: XS Games / سازنده: Acclaim Studios Austin

سال انتشار: ۲۰۰۷

بازی The Red Star یکی دیگر از آثار اکشن دیگری است که ناشناخته باقی مانده است. این بازی که در یک دنیای موازی و در روسیه‌ای که به نام URRS معروف است اتفاق می‌افتد، سه شخصیت متمایز یعنی ماکیتای (Makita) چابک و سریع، کیوزوی (Kyuzo) قدرتمند و نسبتا کند و مایای (Maya) متعادل در نبرد را دنبال می‌کند. بازیکنان می‌توانند مبارز دلخواه خود را انتخاب کنند و سفری را در دنیایی آغاز کنند که در آن فناوری و جادو در هم تنیده شده‌اند. سیستم مبارزه‌ای بازی یک بخش برجسته از آن است که مبارزات تن به تن را با سلاح‌های قدرتمند دوربرد ترکیب می‌کند. بازیکنان می‌توانند کمبوهای مختلفی را اجرا کنند، از حملات دشمن جاخالی بدهند و حرکات ویژه‌ی ویرانگری را اجرا کنند. چشم‌انداز ایزومتریک بازی دید واضحی از اکشن ارائه می‌دهد و به بازیکنان اجازه می‌دهد حملات و حرکات خود را به طور استراتژیک برنامه‌ریزی کنند. علاوه بر گیم‌پلی کوآپ اعتیاد‌آور، این اثر دارای یک سیستم نقش‌آفرینی است که می‌تواند برای ارتقای شخصیت‌ها استفاده شود. همچنین بهتر است در نظر داشته باشید که این یک بازی دشوار محسوب می‌شود.

۱۲. The Adventures of Cookie & Cream

تهیه‌کننده‌: Agetec / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۲۰۰۰

بازی The Adventures of Cookie & Cream یک پلتفرمر جذاب است که با وجود گیم‌پلی ساده‌اش، قلب بسیاری از علاقه‌مندان به پلی‌استیشن ۲ را تسخیر کرده است. این بازی که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، شامل دو شخصیت کوکی (Cookie) و کریم (Cream) است که سفری عجیب را در یک دنیای رنگارنگ آغاز می‌کنند. جلوه‌های بصری پر زرق و برق و موسیقی گوش‌نواز بازی، بازیکنان را بلافاصله در دنیایی مملو از آب نبات، کلوچه و بستنی بازی غرق می‌کند. طراحی مراحل هم خلاقانه و هم چالش برانگیز است و انواع مختلفی از معماها و موانع را ارائه می‌دهد. کوکی و کریم هر کدام دارای توانایی‌های منحصربه‌فردی هستند که برای پیمایش محیط‌های متنوع بازی ضروری است. کوکی چابک است و می‌تواند ارتفاع زیادی را بپرد و حرکات آکروباتیکی انجام دهد، در حالی که کریم قوی است و می‌تواند موانع و دشمنان را شکست دهد. یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های بازی لحن سبک و دیالوگ‌های طنز آن است. شخصیت‌های بازی دمدمی مزاج و دوست‌داشتنی هستند و به گیم‌پلی بازی عناصر جذابی اضافه می‌کنند. این بازی همچنین دارای یک حالت کوآپ است که به بازیکنان امکان می‌دهد با یکدیگر تیمی تشکیل دهند و با چالش‌ها مقابله کنند. اگرچه ممکن است این اثر یک بازی معروف نباشد اما در بین کسانی که آن را بازی کرده‌اند، همچنان یک بازی محبوب باقی مانده است.

۱۱. Contra: Shattered Soldier / Neo Contra

بازی Contra: Shattered Soldier نسخه‌ای از سری بازی معروف کنترا ساخته شده توسط استودیوی کونامی (Konami) است و درست مانند نسخه‌ی قبلی خود، بازی دشواری است. این اثر یک نسخه‌ی عالی از این مجموعه برای کسانی است که فرصت امتحان نسخه‌ی اصلی را نداشته‌اند. جلوه‌های بصری بسیار بهبود یافته‌اند و در عین حال آنچه این مجموعه را به یک شاهکار دوبعدی فوق‌العاده تبدیل کرده بود، حفظ شده است. بازی دارای سلاح‌های مختلفی است و با اکشن خاص خود می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرم کند. از سوی دیگر، بازی Neo Contra نیز کیفیت بسیار بالایی دارد اما کمی آسان‌تر است، اگرچه هنوز هم مهارت‌های شما را مورد آزمایش قرار می‌دهد. این بازی برخلاف Shattered Soldier، زاویه‌ی دیدی از بالا به پایین دارد و دیگر شاهد یک گیم‌پلی دوبعدی ساید اسکرولر نیستیم. در این اثر بیل (Bill) و جگوار (Jaguar) در حالی که سعی می‌کنند از تهاجم فاجعه‌بار بیگانگان جلوگیری کنند، از یک سری مراحل عبور می‌کنند.

۱۰. Ratchet: Deadlocked

تهیه‌کننده‌: Sony Computer Entertainment / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی که در اروپا و استرالیا با نام Ratchet: Gladiator نیز شناخته می‌شود، یک اسپین‌آف فوق‌العاده از ماجرا‌های هیجان‌انگیز رچت و دستیارش کلنک است. حتی امروزه نیز این اثر در نظر بسیاری به عنوان یکی از بهترین بازی‌های تیراندازی سوم‌شخص منتشر شده در نظر گرفته می‌شود. این بازی که چهارمین نسخه از این مجموعه است، باری دیگر داستان اکشن پروتاگونیست بازی که به یک نمایش وحشیانه به نام Dreadzone منتقل می‌شود را نشان می‌دهد. این نمایش یک بازی بی‌رحمانه برای بقا است که در آن گلادیاتور‌ها تا سر حد مرگ با یکدیگر می‌جنگند تا جمعیت را سرگرم کنند. زندگی مبارزان در مقابل سرگرمی جمعیت هیچ معنایی ندارد، زیرا همه‌ی این کار‌ها برای خوشحال کردن جمعیت انجام می‌شود. این بازی استاندارد‌های بالای نسخه‌های قبلی خود را دارد و گنجاندن گیم‌پلی کوآپ در حالت داستانی کاملا سرگرم‌کننده است. گیم‌پلی کوآپ در بازی به دو بازیکن اجازه می‌دهد تا با یکدیگر متحد شوند و با سلاح‌های مختلف راه خود را از میان انبوهی از دشمنان باز کنند.

۹. Champions: Return to Arms

تهیه‌کننده‌: Sony Online Entertainment / سازنده: Snowblind Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی که در دنیای محبوب EverQuest قرار دارد، به شما امکان می‌دهد تا با حداکثر چهار بازیکن، چه آنلاین یا آفلاین، در حالت داستانی جذابی با هم متحد شوید. زیبایی این اثر در نفوذ به سیاهچاله‌های پر از هیولا و درگیر شدن در ماجراجویی‌های مختلف به صورت کوآپ نهفته است. بازی دارای چندین کلاس شخصیت از جمله ویزارد، کلریک، رنجر و واریور است. بازیکنان می‌توانند از بین کلاس‌های مختلف یکی را انتخاب کنند و شخصیت‌های خود را با مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف شخصی‌سازی کنند. گیم‌پلی بازی شامل کشتن هیولا‌ها و تکمیل ماموریت‌ها برای کسب تجربه و ارتقای سطح می‌شود. در این میان سیستم مبارزه‌ای بازی سریع و راضی‌کننده است و تمرکز آن بر کمبوها و حملات ویژه است. بازیکنان می‌توانند ضربات ویرانگری را به انبوهی از دشمنان وارد کنند، در حالی که از تاکتیک‌های استراتژیک برای غلبه بر باس‌های چالش برانگیز نیز استفاده می‌کنند.

۸. Marvel: Ultimate Alliance

تهیه‌کننده‌: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۶

این بازی نیز به عنوان یک اثر اکشن بزن بزن (Beat’em Up) سرگرم‌کننده‌ی دیگر با وجود شخصیت‌های فراوانی از دنیای کمیک‌های مارول در این فهرست می‌درخشد. پلی‌استیشن ۲ محل تجمع برخی از بهترین بازی‌های این سبک بود و چنین کنسولی با یک لیست فراوان از بازی‌ها باعث تولد سری بازی‌هایی مانند دویل می کرای (Devil May Cry) و خدای جنگ (God of War) نیز شد. بازیکنان در این بازی که زاویه‌ی دیدی از بالا به پایین دارد، مجموعه‌ای از ماموریت‌ها را همراه با تعدادی از شخصیت‌های دنیای مارول انجام می‌دهند. به عنوان مثال دوست شما می‌تواند ثور (Thor) باشد و شما در نقش هالک (Hulk) و با هم از میان انبوهی از دشمنان حرکت کرده و آن‌ها را نابود کنید. همانطور که انتظار می‌رود، هر شخصیت نیز قابلیت‌های خاص خود دارد. در نهایت یک دنباله نیز برای این بازی منتشر شده که تجربه‌ی آن خالی از لطف نیست.

۷. Gauntlet: Seven Sorrows

تهیه‌کننده‌: Midway / سازنده: Midway Studios San Diego

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی Gauntlet: Seven Sorrows یک بازی اکشن نقش‌آفرینی هک‌‌ اند اسلش است که یک جانشین معنوی برای بازی کلاسیک گانتلت است که دارای زاویه‌ی دید مشابه از بالا به پایین و تمرکز روی گیم‌پلی کوآپ است. این بازی داستان چهار قهرمان جاودانه را دنبال می‌کند که وظیفه دارند هفت غم را که توسط یک امپراتور بدخواه به جهان تحمیل شده است، از بین ببرند. بازیکنان می‌توانند یکی از چهار کلاس شخصیتی مختلف یعنی الف، والکیری، جنگجو یا جادوگر یکی را انتخاب کنند. هر کلاس دارای توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصربه‌فردی است که بازیکنان را به انجام استراتژی‌های متنوع و کار گروهی تشویق می‌کند. بهترین بخش بازی این است که می‌توانید با ۴ نفر بازی کنید. در این بازی می‌توانید تا چهار بازیکن را روی یک صفحه کنترل کنید و با یکدیگر می‌توانید از ابتدا تا انتهای خط داستانی اصلی را طی کنید. در نهایت گفتنی است که بازی حتی در سخت‌ترین مراحل هم آنقدر‌ها سخت نیست و رد کردن مراحل آن بسیار سرگرم‌کننده است.

۶. Mortal Kombat: Shaolin Monks

تهیه‌کننده‌: Midway / سازنده: Midway Studios Los

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی Mortal Kombat: Shaolin Monks بازیکنان را به سفری اکشن و ماجراجویی در دنیای مورتال کامبت می‌برد و وقایع مورتال کامبت ۲ را از دیدگاه راهبان شائولین، لیو کانگ (Liu Kang) و کونگ لائو (Kung Lao) بازگو می‌کند. این بازی دارای یک سیستم مبارزه‌ی متفاوت نسبت به دیگر نسخه‌های مجموعه است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا از هر جهت به دشمنان حمله کنند که یادآور اکشن آرکید است. بازیکنان می‌توانند کمبوهای مختلف را به هم متصل کنند و حرکات ویژه‌ای از جمله بسیاری از فتالیتی و بروتالیتی‌های معروف سری بازی مورتال کامبت را انجام دهند. این بازی همچنین دارای یک حالت کوآپ است که به دو بازیکن اجازه می‌دهد تا با هم متحد شوند و در طول داستان با هم مبارزه کنند. بازیکنان با پیشروی در بازی، با شخصیت‌های آشنایی از دنیای مورتال کامبت، هم به عنوان متحد و هم به عنوان دشمن، روبرو می‌شوند. برخی از شخصیت‌ها مانند ریدن (Raiden)، جانی کیج (Johnny Cage) و کیتانا (Kitana) در مراحل خاصی به این دو پروتاگونیست کمک می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مانند شائو کان (Shao Kahn)، شنگ سونگ (Shang Tsung)‌ و گورو (Goro) به‌ عنوان باس‌های قدرتمندی با بازیکنان مقابله می‌کنند. این بازی همچنین دارای محتوای قابل بازگشایی متنوعی از جمله لباس‌های اضافی و حتی دیگر شخصیت‌های قابل بازی از این سری است.

۵. Conflict: Desert Storm II – Back to Baghdad

تهیه‌کننده‌: SCi Games / سازنده: Pivotal Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

این بازی که یک نسخه‌ی جذاب از سری بازی Conflict است، یکی از نمونه‌های درخشان کوآپی است که به خوبی پیاده‌سازی شده است. در این بازی در طول جنگ خلیج فارس و بر اساس عملیات مخفی Alpha One، حداکثر ۴ بازیکن یک سری ماموریت را به عنوان سربازان SAS بریتانیا یا نیروی دلتای ایالات متحده انجام می‌دهند. مهارت زیادی برای نزدیک شدن به اهداف نیاز است و اگر هرگونه ارتباط با هر دشمنی ایجاد شود، بازی بسیار چالش برانگیز خواهد شد. مهارت‌های شما یا دوستانتان برای مقابله با این موقعیت‌ها مفید خواهد بود. طرفداران سری بازی‌های SOCOM احتمالا این بازی را بسیار دوست خواهند داشت زیرا هر دوی این آثار از بهترین بازی‌های کوآپی هستند که تاکنون ساخته شده‌اند. همانطور که واضح است، از ویژگی‌های کلیدی Conflict: Desert Storm II تاکید آن بر گیم‌پلی تیمی است. بازیکنان می‌توانند به هم‌تیمی‌های خود دستور دهند و اقدامات خود را برای دستیابی به اهداف ماموریت هماهنگ کنند که این سطح از کنترل تاکتیکی عمق و استراتژی زیادی را به مبارزات بازی می‌افزاید.

۴. TimeSplitters: Future Perfect

تهیه‌کننده‌: Electronic Arts / سازنده: Free Radical Design

سال انتشار: ۲۰۰۵

داستان بازی TimeSplitters ماجرای شخصیتی به نام کورتز (Cortez)، یک مامور زمان که باید به دوره‌های زمانی مختلف سفر کند تا مانع از تغییر تاریخ توسط افرادی شیطانی شود را روایت می‌کند. در طول مسیر، بازیکنان با انواع شخصیت‌های مختلف، از غارنشین‌ها و دایناسور‌ها گرفته تا روبات‌ها و بیگانگان مواجه می‌شوند. کمپین بازی پر از لحظات به یاد ماندنی مانند جنگیدن در کنار شخصیت‌های تاریخی مانند ناپلئون (Napoleon) و تیراندازی به دایناسور‌ها با سلاح‌های آینده‌نگرانه است. این اثر به شما این امکان را می‌دهد که در حالی که در خط داستانی اصلی سفر می‌کنید، سلاح مخصوص خود را داشته باشید، یا با یک همراه متحد شوید و در کنار هم بازی کنید تا مراحل اکشن پرهیجان بازی را بگذرانید. این بازی نه تنها یکی از بهترین بازی‌های کوآپ پلی‌استیشن ۲ است، بلکه یکی از بهترین بازی‌های تیراندازی‌اول‌شخص این کنسول نیز است. در حالی که بازیکنان رایانه‌های شخصی از بازی‌هایی با اکشن زیاد مانند Quake و Unreal Tournament استقبال می‌کردند، کنسول‌ها نیز همتای خود یعنی این بازی را داشتند. این تیراندازی اول‌شخص با ریتم سریع و برجسته دارای موسیقی‌های به یاد ماندنی، شخصیت‌هایی که ارتباط گرفتن با آن‌ها آسان و اساسا هر چیزی است که از یک بازی درجه یک تیراندازی اول‌شخص در کنسول می‌خواهید.

۳. Twisted Metal: Black

تهیه‌کننده‌: Sony Computer Entertainment / سازنده: Incog Inc. Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۱

این بازی با داستان تاریک و تخریب‌ها و انفجارهای هیجان‌انگیز، ایده‌ی مبارزه با استفاده از وسایل نقلیه را به سطح جدیدی از سرگرم‌کنندگی می‌برد. سال ۲۰۰۱ با شاهکار‌های بی‌شماری مانند جی‌تی‌ای ۳، ایکو و Jak and Daxter: The Precursor Legacy، سال بسیار بزرگی برای پلی‌استیشن ۲ بود. با این حال، در میان غوغای همه‌ی این بازی‌های بزرگ، چند اثر جذاب کوچک‌تر نیز در این دوره‌ی باورنکردنی کار خود را آغاز کردند. Twisted Metal: Black نیز یک بازی چهارنفره‌ی کوآپ بود که سروصدای زیادی به پا نکرد اما به شدت جذاب بود. در این بازی دو بازیکن می‌توانند قدرت خود را با هم ترکیب کنند و به عنوان یک نیروی مشترک مسیر خود را در بازی طی کنند. هدف شما ساده است: باید رانندگی و تیراندازی کنید و سپس به میزان تخریبی که به دشمنان خود وارد کرده‌اید خیره شوید. در حالی که بازی Twisted Metal: Black ممکن است از نظر گرافیک کمی قدیمی شده باشد، اما گیم‌پلی نوآورانه و شخصیت‌های فراموش نشدنی‌اش همچنان طرفداران را مجذوب خود می‌کند.

۲. Crash of the Titans

تهیه‌کننده‌: Vivendi Games / سازنده: Radical Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۷

بازی Crash of the Titans ماجرای جذابی از شخصیت محبوب کرش بندیکوت (Crash Bandicoot) را روایت می‌کند که در تلاش برای نجات خواهرش کوکو (Coco)، از چنگ دکتر نئو کورتکس (Neo Cortex) است. این ششمین نسخه از این مجموعه است که به عنوان یک اثر متفاوت نسبت به فرمول دوبعدی این سری عمل می‌کند و‌ ایده‌های خوبی را به این مجموعه معرفی می‌کند. کرش در این نسخه می‌تواند با استفاده از کمبو‌های مختلف با دشمنان رو در رو بجنگد و با پیشرفت، می‌توانید قفل کمبو‌های بیشتری را باز کنید. کراش همچنین می‌تواند تایتان‌های قدرتمندی را با سوار شدن روی آن‌ها کنترل کند. از طرفی بازی شامل حالت کوآپ نیز می‌شود که در آن دیدن دو کرش بندیکوت در یک صفحه در حالی تایتان‌های قدرتمندی را کنترل می‌کنند و موجودات بسیاری را نابود می‌کنند، بسیار سرگرم‌کننده است. به طور کلی این بازی یکی از متفاوت‌ترین نسخه‌های کرش بندیکوت است که طرفداران این شخصیت نباید به هیچ وجه آن را از دست بدهند.

۱. Obscure / Obscure: The Aftermath

بازی Obscure و دنباله‌ی آن، Obscure: The Aftermath دو بازی سبک ترس و بقا هستند که به دلیل ترکیب منحصربه‌فردشان از درام، عناصر ترسناک عجیب و غریب و گیم‌پلی کوآپ، طرفداران زیادی را به خود جذب کرده‌اند. بازی اول، در دبیرستان مخوف لیفمور (Leafmore) اتفاق می‌افتد، جایی که گروهی متشکل از پنج دوست پس از اتمام ساعات مدرسه خود را در آن گرفتار می‌بینند. همانطور که آن‌ها راهرو‌های تاریک را کاوش می‌کنند و با موجودات مزاحمی روبرو می‌شوند، باید برای زنده ماندن در شب با یکدیگر همکاری کنند. حالت کوآپ بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که با هم تیم شوند و با چالش‌های مختلفی مقابله کنند و این لایه‌ای از استراتژی و تنش را به تجربه اضافه می‌کند. بازی دوم داستان را ادامه می‌دهد و داستان گروه جدیدی از دانش‌آموزان را دنبال می‌کند که به وحشت موجود در مدرسه کشیده شده‌اند. این بازی دنباله‌روی فرمول بازی اصلی است ولی گسترش یافته و شخصیت‌ها، دشمنان و معما‌های جدیدی را معرفی می‌کند. همچنین دارای گیم‌پلی بهبودیافته است. هر دو بازی به دلیل سبک هنری متمایز خود که مدل‌های شخصیتی واقع‌گرایانه را با موجودات اغراق‌آمیز و عجیب و غریب ترکیب می‌کند، شناخته شده‌اند. اتمسفر این بازی‌ها نیز با تمرکز بر حس تعلیق و وحشت روانی تاریک و عذاب‌آور است. این بازی‌ها همچنین دارای یک سیستم مبارزه‌ای منحصربه‌فرد هستند که به بازیکنان اجازه می‌دهد از انواع سلاح‌ها، از جمله وسایل معمولی مانند صندلی و کپسول آتش‌نشانی نیز استفاده کنند. در نهایت اگرچه ممکن است که این دو بازی به اندازه سایر مجموعه بازی‌های ترس و بقا شناخته نشده باشد، اما آن‌ها دارای هواداران خاص خود هستند.

منبع: Altar of Gaming

نوشته بهترین بازی‌های کوآپ پلی‌استیشن ۲؛ ماجراجویی در جهان‌های فانتزی با دوستان اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala