بازی Helldivers 2 برنده جایزه بهترین بازی سال در TIGA 2024 شد

استودیوی Arrowhead Game Studios موفق شد در جشنواره TIGA 2024 دو جایزه ارزشمند را برای بازی تحسین شده Helldivers 2 کسب کند. این بازی توانست عناوین بهترین بازی سال (Game of the Year) و بهترین نوآوری فنی (Best Technical Innovation) را از آن خود کند.

در همین حال، شرکت سونی نیز با بازی Marvel’s Spider-Man 2 جایزه بهترین استفاده از لایسنس (Best Use of a License) را دریافت کرد. همچنین The Last of Us Part 2 Remastered برای این شرکت جایزه بهترین روایت داستانی (Best Narrative in Games) را به ارمغان آورد.

بازی Helldivers 2 که در فوریه ۲۰۲۴ برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر شد، یکی از موفق‌ترین بازی‌های سال به شمار می‌آید. این عنوان تا کنون بیش از ۱۵ میلیون بازیکن در سراسر جهان جذب کرده و همچنان از حمایت‌های قوی پس از عرضه توسط استودیوی Arrowhead برخوردار است.

این بازی همچنین در جوایز Golden Joystick اخیر نیز خوش درخشید و جایزه بهترین بازی سال کنسول (Console Game of the Year) را در کنار دیگر جوایز کسب کرد. در کل، سال ۲۰۲۴ برای بازی‌های برجسته و خلاقانه‌ای همچون Helldivers 2، سالی پر از جایزه و دستاورد بوده است.