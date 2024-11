۱۵ پایان‌ برتر بازی‌های فرام‌سافتور؛ از طلوع خورشید یارنام تا عصر ستارگان

بازی‌های این استودیو واقعا خارق‌العاده هستند و هر بازی دارای چندین پایان متفاوت است. این پایان‌ها را می‌توان از طریق روش‌های مختلف بدست آورد و چندین مورد از آن‌ها اغلب به تکمیل ماموریت‌های خاص نیاز دارند و برخی، مانند پایان‌های بلادبورن (Bloodborne)، به اقدامات جزئی‌تری نیاز دارند که بیشتر به کاوش بازیکنان تکیه می‌کنند.

انتشار بسته‌ی الحاقی Shadow of the Erdtree برای بازی الدن رینگ به طرفداران فرصتی دوباره داد تا چند پایان منحصربه‌فرد را در این اثر موفق تجربه کنند. به طور کلی این استودیو به دلیل قرار دادن پایان‌های چندگانه در بازی‌های مختلفش، ارزش تکرار بالای بازی‌هایش و همچنین در عین حال گسترش بیشتر داستان‌هایش شناخته شده است. حال در این لیست، بهترین پایان‌های آثار فرام‌سافتور گردآوری شده است.

۱۵. رها کردن تاج و تخت

دارک سولز ۲

اگر بخواهیم منصف باشیم، بهترین پایان در بین همه‌ی بازی‌های این استودیو در واقع پایان بازی دارک سولز ۲ (Dark Souls II) است، زیرا به این معنی بود که بازیکنان در نهایت یکی از ناامیدکننده‌ترین نسخه‌های این مجموعه را به پایان رساندند. پس از موفقیت بازی دارک سولز ۱، طرفداران برای دنباله‌ی این بازی هیجان‌زده بودند، اما پس از به سختی رد کردن مراحل بسیار سخت این بازی، انتخاب زیادی در پایان‌های این بازی به آن‌ها داده نشد. با این حال، با نسخه‌ی کامل‌تر این بازی یعنی Scholar of the First Sin، به طرفداران این امکان داده شد که یا گرفتن تاج و تخت که پایان پیش‌فرض اصلی بود را انتخاب کنند و یا رها کردن آن را بپذیرند. پایان جدید تنها زمانی به وجود می‌آمد که قبل از تبدیل شدن الدیا (Aldia) به یک باس نهایی جدید، در تمام برخوردهای قبلی با او صحبت شده باشد.

برای عده‌ای از طرفداران، دارک سولز ۲ هنوز هم نقطه‌ی اوج سری است

۱۴. قتل دوشیزه‌ی سیاه‌پوش

دیمونز سولز

بسیاری از طرفداران بازی دیمونز سولز را جانشین معنوی مجموعه بازی کینگز فیلد (Kings Field) می‌دانند. با این حال، دیمونز سولز اولین بازی در یک دوره‌ی جدید بود که در طول سال‌ها الهام بخش بسیاری از بازی‌های سولزلایک دیگر شد و دارای چندین مکانیک از جمله قدرت انتخاب بین پایان‌های مختلف بود که در بازی‌های دارک سولز بعدی، به پایه‌ی اصلی این آثار تبدیل شدند. در حالی که بازیکنانی که در نقش پروتاگونیست بودند و برای محافظت از دوشیزه سیاه‌پوش (Maiden in Black) و تبدیل شدن به Great Protector با دشمنان جنگیدند و احتمالا پایان خوب را انتخاب کردند، ممکن است پایان متفاوت دیگر را از دست داده باشند. بازیکنانی که تصمیم به کشتن دوشیزه و Old One و تقریبا هر چیز دیگری برای تبدیل شدن به شیطان واقعی کردند، روح‌های زیادی برای نیو گیم پلاس و سنگ Red-Eye بدست آوردند که این‌ها برای طرفداران حالت PvP ضروری بودند.

دیمنز سولز چگونه ژانر سولزبورن را شکل داد؟

۱۳. آتش و تاریکی

دارک سولز ۱

پایان اولین بازی دارک سولز برای هر کسی که هر یک از بازی‌های مشابه را بازی کرده باشد، بسیار آشنا خواهد بود. از آنجایی که این اولین نسخه‌ سری بود، بازیکنان فقط حق دو انتخاب داشتند، اما در بازی‌های دیگر دوباره این انتخاب‌ها آورده شدند. آن‌ها می‌توانستند بین پایان Link the Fire یا Become a Dark Lord یکی را انتخاب کنند. با توجه به اینکه این اثر اولین بازی از سری دارک سولز بود و طرفداران داشتند حجم عظیمی از داستان‌های پنهان موجود در بازی را کشف می‌کردند، هر پایان می‌توانست برای بازیکنانی انتخاب می‌کردند که Firekeeper یا Darkstalker را دنبال کنند، لذت‌بخش باشد. در حالی که پایان Link the Fire بیشتر مانند صحنه‌ای سینمایی به نظر می‌رسید، پایان The Dark Lord به مانند تاریکی و دور شدن از چرخه‌ای بود که در کل مجموعه وجود داشت.

۱۲.موهبت ناامیدی

الدن رینگ

بازیکنان می‌توانند به روش‌های مختلفی اثری از خود را در سرزمین‌های میانه در الدن رینگ به جا بگذارند. از پاکسازی زمین با آتش سوزان گرفته تا آزاد کردن همه‌ی افراد درون بازی برای دنبال کردن مسیر خاص خود، بازیکنان می‌توانند انتخاب کنند که چگونه نفرینی را که همه‌ی افراد موجود در بازی را آزار می‌دهد حذف کنند یا اگر تمایل زیادی داشته باشند، می‌توانند به سادگی یک نفرین کاملا متفاوت را روی سرزمین‌ها قرار دهند. بازیکنان پس از ملاقات با شخصیت شرور معروف به Dung Eater و انجام ماموریت او، در پایان می‌توانند نفرین خاصی را در سرزمین‌های میانه پخش کنند. این امر کنترل Erdtree و Greater Will را بر دنیای بازی حذف می‌کند و آن را آزاد می‌کند تا به آن چیزی که قبل از اینکه هیولای بزرگ از ستاره‌ها فرود بیاید و همه چیز را تغییر دهد، تبدیل شود.

۱۱. طلوع خورشید یارنام

بلادبورن

پایان Yharnam Sunrise در ابتدا مانند یک پایان بد برای بازی به نظر می‌رسید زیرا در آن بازیکن به سادگی تعظیم می‌کند و به خود اجازه می‌دهد که کشته شود. با این حال، در واقع در این مورد گرمن (Gehrman) به شکارچی لطف می‌کند. او شکارچی را از رویایش بیرون می‌فرستد و به دنیای بیداری باز می‌گرداند. پس از این، شکار به پایان می‌رسد و شکارچی می‌تواند در صلح زندگی کند. در حالی که این یک پایان خوش برای یک داستان طولانی، طاقت‌فرسا و هولناک است، اما اینکه باس نهایی پرستار مرگو (Mergo) بود، چندان راضی‌کننده نیست. Yharnam Sunrise یک پایان عالی است، اما به خوبی پایان‌های دیگر بلادبورن نیست.

۱۰. آرزویی مورد احترام

بلادبورن

پایان Honoring Wish پایانی منطقی برای بسیاری از بازیکنان به نظر می‌رسد و رایج‌ترین پایان برای کسانی خواهد بود که نمی‌دانند چگونه پایان Childhood’s Beginning را کسب کنند. در این پایان، شکارچی از کشته شدن توسط گرمن خودداری می‌کند و هر دو در عوض با هم مبارزه می‌کنند و یکی از بهترین نبردهای بازی‌های فرام سافتور را رقم می‌زنند. اگرچه گرمن یک باس و آنتاگونیست داستان در این نقطه است، اما او یک شخصیت شرور نیست. او سعی می‌کند به شکارچی لطف کند، زیرا شکارچی قبلا وظیفه‌ی خود را انجام داده است. با این حال، شکارچی گرمن را می‌کشد و او را از پیوند با Moon Presence و رویای شکارچی آزاد می‌کند. شکارچی مجبور می‌شود سایر شکارچیان را رهبری کند و در جایی که قبلا گرمن بود، گیر می‌کند.

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت اول): شکار خون رنگ‌پریده

۹. شورا

سکیرو

چندین بار در بازی سکیرو (Sekiro) پایان شورا پیش‌بینی و به آن اشاره می‌شود. با این حال، قدم گذاشتن در این مسیر دلخراش است زیرا از برخی جهات، وفادار ماندن به قانون و مسیر انتخابی منطقی به نظر می‌رسید. این پایان باعث می‌شود سکیرو وفاداری خود به کورو (Kuro) را انکار کند و بازیکن چاره‌ای ندارد جز اینکه اما (Emma) و‌ ایشین (Isshin) را نابود کند. این مسیر یکی از سخت‌ترین باس‌های بازی را باز می‌کند، اما از بین بردن شخصیت‌های پاک و بی‌گناه یک دستاورد وحشتناک از آن است. سکیرو در نهایت خود شینوبی بزرگ یعنی Owl را نیز نابود می‌کند و شورا او را کاملا می‌بلعد و در نهایت هر دوی مورتال بلیدها را بدست می‌گیرد و تبدیل به استاد مرگ (Master of death) می‌شود.

۸. بازگشت

سکیرو

پایان Return پایان واقعی بازی سکیرو و سخت‌ترین پایان بازی برای تکمیل کردن است. بازیکن باید یک ماموریت طولانی و خسته‌کننده را به پایان برساند تا بتواند اقدامات صحیح را در پایان بازی انتخاب کند. شخصیت‌ها به جای از بین بردن میراث اژد‌ها، به غرب سفر می‌کنند و اژد‌های الهی را به زادگاهش باز می‌گردانند. در این پایان، کورو و سکیرو نمی‌میرند و به جای آن کشیش الهی کورو را در خود جذب می‌کند. بسیاری از طرفداران این پایان را بیشتر دوست دارند، زیرا در آن زمان به نظر می‌رسید که بازی قرار است که دنباله‌ای دریافت کند. با این حال، هیچ سخنی در مورد اینکه آیا این اتفاق واقعا رخ خواهد داد یا خیر وجود ندارد.

۷. ارباب شعله‌ی جنون

الدن رینگ

پایان دوران شعله‌ جنون تاریک‌ترین پایانی است که بازیکنان می‌توانند در الدن رینگ انتخاب کنند. در این پایان، تارنیشد (Tarnished) به طور کامل در دیوانگی شعله غرق می‌شود و عصر آتش را به وجود می‌آورد. هدف از این پایان در ابتدا خالص به نظر می‌رسید زیرا بازیکنبرای نجات ملینا (Melina) به سمت آتش جنون راهی می‌شود. با این حال، معلوم می‌شود که این خلاف خواسته‌ی ملینا است، زیرا او در پایان بازی آرزو مرگ و نابودی تارنیشد را می‌کند. به نوعی ماهیت واقعی ملینا نیز آشکار می‌شود. با توجه به ظاهر منحصربه‌فرد او، بسیاری از طرفداران حدس می‌زنند که او در واقع ملکه‌ی چشم گلوم است.

۶. آغاز کودکی

بلادبورن

پایان Childhood’s Beginning پایان واقعی بلادبورن است. بازیکن می‌تواند گرمن را از خدمت طولانی خود در رویای شکارچی آزاد کند و Moon Presence را بکشد تا از قرار گرفتن در همان جایی که گرمن بود جلوگیری کند. Moon Presence همان نوعی از Great One بود که رویای شکارچی را کنترل ‌می‌کرد و آن را به اراده‌ی خود تغییر می‌داد. پس از کشتن Moon Presence، شکارچی دوباره به عنوان یک Great One متولد می‌شود. همچنین به طور ضمنی گفته می‌شود که این بار، شکارچی جایگزین Moon Presence شده است. این بدان معناست که شکارچی اکنون تصمیم خواهد گرفت که چگونه رویای شکارچی را کنترل کند. البته این تایید نمی‌کند که حتما آینده‌ای عالی رقم خواهد خورد، اما این پایان‌ امید زیادی را نشان می‌دهد.

۵. تطهیر

سکیرو

پایان Purification در سکیرو ممکن است پایانی کامل و اصلی در بازی نباشد، اما بهترین پایان به نظر می‌رسد. این به سفر بین کورو و سکیرو پایان می‌دهد و با فداکاری سکیرو به پایان می‌رسد. در حالی که ممکن است مرگ سکیرو چندان منطقی نباشد، او آخرین ارتباط با کورویی محسوب می‌شود که از میراث اژد‌های الهی است. پس از استفاده از اشک اژد‌های الهی و گل معطر، پرداختن به زندگی خود سکیرو تنها قدم باقی مانده در بازی بود که این به طور کامل با مورتال بلیدها، تنها سلاحی که می‌توانست یک جاودانه را بکشد، اجرا شد.

۴. پایان آتش

دارک سولز ۳

پایان The End of Fire نوعی پایان است که در ابتدا احساس می‌شد باید بهترین یا کامل‌ترین پایان باشد. با این حال، این لزوما چرخه را به پایان نمی‌رساند، زیرا Fire Keeper به Ashen One یا همان شخصیت اصلی بازی اطلاع می‌دهد که یک روز، شعله دوباره روشن خواهد شد. این تلاش ماهیت واقعی Fire Keeper را نشان می‌دهد و خواسته‌های مخفی او را دنبال می‌کند. این پایان غم‌انگیز و تاریک است اما آرامش خاصی را نیز در خود دارد. از طرف دیگر، بازیکنان می‌توانند پایان آتش را تغییر دهند و آن را به پایانی بسیار تاریک تبدیل کنند یعنی هنگام احضار Fire Keeper، آن‌ها می‌توانند به سرعت او را بکشند و Ashen One را مجبور کنند که شعله را بدزدد و آن را در خود قرار دهد.

۳. کار از کار گذشته است

Armored Core VI: Fires of Rubicon

اکثر طرفداران آثار متعدد فرام‌سافتور در ژانر سولزبورن مانند دارک سولز، بلادبورن و الدن رینگ را می‌شناسند. با این حال، این استودیوی سازنده‌ی بازی‌های ویدیویی دارای سری بازی دیگری نیز است که تا زمانی که Armored Core Vi: Fires of Rubicon منتشر نشده بود، برخی طرفداران سولزبورن واقعا این سری را نمی‌شناختند. برخلاف اکثر بازی‌های سولزبورن، این بازی دارای یک سیستم پایانی کاملا ساده بر اساس افرادی که تصمیم دارید در خط داستانی دنبال کنید، است. در واقع بازیکنان باید بازی را به طور کامل انجام دهند تا هر دو طرف نبرد را تجربه کنند. این بدان معنی است که برای دریافت پایان «آلئا یاکتا است»، بازیکنان باید دو بار بازی را طی کنند تا هر پایان را قبل از کاوش در پایان نهایی در نیو گیم پلاس که مناطق و ماموریت‌های جدید را باز می‌کند، انجام دهند.

۲. غصب آتش

دارک سولز ۳

پایان The Usurpation of Fire تاریک‌ترین پایان در بازی دارک سولز ۳ است و پایان ناب‌تر و بهتری از پایان Dark Lord است و طرفداران به جای اینکه صرفا به عنوان ارباب تاریکی شناخته شوند، می‌توانند ببینند که Ashen One مسیر تاریک‌تری را طی می‌کند. این پایان به خاطر ماموریت‌های طولانی و خسته‌کنند‌ه‌ای که باید دقیقا در زمان‌های مناسبی انجام شوند، سخت‌ترین پایان برای دستیابی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، شامل بهترین ماموریت در بازی نیز است و دقیقا نشان می‌دهد که چرا بازی دارک سولز ۳ به خاطر تاریک بودنش تحسین می‌شود. این پایان شامل برخاستن هالوها (Hollows) و دزدی آتش برای خودشان با Ashen One به عنوان ارباب آن‌ها است.

۱. عصر ستارگان

الدن رینگ

پایان Age of the Stars با اختلاف بهترین پایان در آثار فرام‌سافتور در نظر گرفته می‌شود و شامل یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های غیر قابل بازی بازی‌های این استودیو یعنی رانی (Ranni) و ماموریت‌ مرتبط با او می‌شود. ماموریت مربوط به او به تنهایی آنقدر بزرگ است که تقریبا مانند یک بازی کامل و جداگانه به نظر می‌رسد. در این پایان رانی جای خود را به عنوان الهه‌ی جدید می‌گیرد و جایگزین ماریکا (Marika) می‌شود. پس از آن، تارنیشد به عنوان الدن لرد و همسر او انتخاب می‌شود. The Greater Will نیز ریشه‌کن می‌شود و رانی قصد می‌کند تا عمر خود را از دور سرزمین‌های میانه بگذراند. موجودات سرزمین‌های میانه نیز از نظر فنی هیچ پروردگار یا خدایی نخواهد داشت و تحت تاثیر هیچ چیزی جز سرنوشت خود نخواهند بود. این به چرخه‌ای که از قبل از زمان Golden Order و کنترل گادفری (Godfrey) روی این سرزمین ادامه داشت، پایان می‌دهد.

