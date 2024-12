فرنچایزهای زیادی وجود دارند که بهبود آن‌ها برای نسخه‌های بعدی غیرممکن به نظر می‌رسید. در این میان، عنوانی مانند Silent Hill 2 از هر نظر نسخه قبلی خود را بهبود داد و از آن پیشی گرفت. از سوی دیگر، Resident Evil 4 استانداردهای جدیدی را برای ژانر وحشت بقا ایجاد کرد. اما مواردی نیز وجود دارد که سازندگان هرگز نتوانستند از بازی اول پیشی بگیرند؛ امروز قصد داریم به برخی از این آثار بپردازیم.

پیش از هر چیز، باید به یک نکته مهم اشاره کنیم؛ اگر یک بازی چندین دهه پیش با کمترین هزینه و مدت زمان توسعه ساخته شده باشد و بعد از سال‌ها یک تیم بزرگ با بودجه‌ای قابل توجه روی ادامه آن کار کرده باشد، بنابراین این دنباله احتمالاً بسیار بهتر ظاهر خواهد شد. با این وجود، برخی از فرنچایزهای قدیمی با در نظر گرفتن دنباله‌ها، اسپین‌آف، پیش‌درآمد و نسخه‌های ریمیک، هرگز در حد بازی اول خود ظاهر نشدند.

صرف نظر از اینکه فرنچایزهای موجود در این مطلب تا چه حد خوب یا بد ظاهر شدند، می‌توان گفت نسخه اول بهترین بازی سری است.

۱۰. Serious Sam

منبع متن: gamefa