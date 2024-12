طی این مقاله قصد داریم به شرورانی بپردازیم که باور داشتند در واقع قهرمان داستان خودشان هستند و کار درست را انجام می‌دهند.

طی تاریخچه‌ی گیمینگ و مخصوصا از زمانی که داستان و داستان‌سرایی به یکی از بخش‌های اصلی صنعت تبدیل شد ما شاهد تولد کاراکترهای متعددی بودیم، کاراکترهایی که قهرمان داستان ما هستند و کاراکترهایی که به عنوان شرور به ما معرفی می‌شود. در حالی که در برخی داستان‌ها مشخص کردن یک مرز مشخص بین این دو جبهه بسیار سادست اما در برخی بازی‌ها معنای قهرمان و شرور به چالش کشیده می‌شود و افراد با توجه به دیدگاه، ایدئولوژی‌ها و مهم‌تر از همه زاویه دید خود به داستان می‌توانند نظرات مختلفی روی این کاراکترها داشته باشند. حال در همین راستا همین آنتاگونیست‌ها نیز دقیقا می‌توانند همچون پلیرها باشند و با توجه به زاویه دید خودشان به شرایط و اتفاقات اعمال خودشان را توجیه و حتی خودشان را قهرمانی تلقی کنند که مردم به آن‌ها نیاز دارند!

امروز قصد دارم کمی به برخی از این آنتاگونیست‌ها و شاید حتی «قهرمانانی» بپردازم که تصور می‌کردند در حال انجام کار درست هستند و حتی اهداف خیر خواهانه‌ای داشتند. لازم به ذکر است که در راستای بررسی این کاراکترها بعضا ممکن است نیاز به پرداختن به نقاط و به اصطلاح “Arc”های داستانی مختلف از عناوین مربوط به آن‌ها باشد بنابراین انتظار اسپویلرهای داستانی را داشته باشید.

Big Boss (Metal Gear Solid)

