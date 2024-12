حجم بازی Indiana Jones and the Great Circle فاش شد

اطلاعات جدید لو رفته نشان می‌دهد که حجم بازی اکشن ماجراجویی Indiana Jones and the Great Circle روی ایکس باکس سری ایکس/اس ۱۳۱.۶۹ گیگابایت خواهد بود. طبق گزارش وبسایت XboxEra، حساب توییتری SOXXBOXOficial با انتشار پستی این خبر را اعلام کرده است که ظاهراً به کد نقد و بررسی Indiana Jones and the Great Circle […]