اخیرا مک‌گرگور یک پرونده‌ی تجاوز جنسی را در دادگاه عالی دوبلین باخت، جایی که یک زن پس از متهم کردن او به تجاوز جنسی، نزدیک به ۲۶۰ هزار دلار غرامت دریافت کرد. در حالی که مک گرگور این اتهامات را رد کرده و قصد تجدید نظر دارد، این پرونده واکنش‌های زیادی را متوجه او کرده است و در نتیجه بسیاری از همکاری‌های مک‌گرگور با برندها و شرکت‌ها نیز زیر سوال رفته است، از جمله همکاری او با IO Interactive برای مجموعه‌ی Hitman: World of Assassination.

مک‌گرگور در Hitman: World of Assassination در نقش The Disruptor ظاهر می‌شود، یک هدف جدید برای هیتمن که در نوامبر ۲۰۲۴ معرفی شد. این ماموریت بازیکنان را موظف می‌کرد تا شخصیت مک‌گرگور، یک مبارز مولتی میلیونر MMA را که درگیر یک انجمن مخفی است، نابود کنند.. در کنار این ماموریت رایگان، استودیوی سازنده یک بسته‌ی الحاقی ۵ دلاری با دسترسی دائمی به قرارداد The Ostentatious، یک لباس جدید و آیتم‌های تزئینی را به فروش می‌رساند. این محتوا قرار بود تا ۸ دسامبر در دسترس بماند، اما اکنون در دسترس نیست.

استودیوی IO Interactive گفته است که این موضوع را بسیار جدی گرفته و نمی‌تواند پیامدهای آن را نادیده بگیرد. این شرکت در ۲۵ نوامبر در توییتر بیانیه‌ای صادر کرد تا بازیکنان را از تصمیم خود برای حذف تمام محتوای Hitman: World of Assassination با محوریت مک‌گرگور مطلع کند. البته این شرکت گفت که بازیکنانی که قبلا محتوای ذکر شده را دارند، به طور نامحدود به آن دسترسی خواهند داشت.

در نهایت در حالی که مک‌گرگور و همچنین بسیاری از طرفدارانش، همچنان به حکم دادگاه شک دارند و امیدوارند آن را با درخواست تجدیدنظر لغو کنند، موضع IO Interactive برای جلوگیری از جنجال‌های بی‌مورد در حال حاضر معقول به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه این استودیو در حال حاضر روی یک بازی جدید جیمز باند کار می‌کند که امیدوار است به یک سه‌گانه بینجامد، این استودیو احتمالا می‌خواهد تا حد امکان از حاشیه دور بماند.

