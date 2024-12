افزایش ارزش سهام Hasbro در پی شایعات خریداری شدن توسط ایلان ماسک

ارزش سهام شرکت Hasbro اخیراً به دلیل اظهارات ایلان ماسک که اعلام کرده ممکن است به خرید این شرکت علاقه‌مند باشد، افزایش داشته است. البته هنوز مشخص نیست که آیا ماسک واقعاً قصد جدی برای خرید Hasbro دارد یا خیر.

ماسک به‌تازگی نسبت به محتوای کتاب Making of Dungeons and Dragons که Hasbro به مناسبت چهلمین سالگرد این مجموعه منتشر کرده، واکنش منفی نشان داده است. این کتاب در بخشی از مطالب خود، نسخه اولیه Dungeons and Dragons یا همان DnD را به دلیل استفاده از زبان توهین‌آمیز که ممکن است برای بانوان، اقلیت‌ها و برخی دیگر از افراد، آزاردهنده باشد، مورد انتقاد قرار داده است.

اما این بخش از کتاب، ظاهراً ماسک را ناراحت کرده و او در توییتی نوشت:

هیچکس حق ندارد درباره E. Gary Gygax و نوابغی که Dungeons and Dragons را خلق کردند، بد بگوید.

همچنین با اشاره به Hasbro و شرکت تابعه آن یعنی Wizards of the Coast، افزود:

امیدوارم در جهنم بسوزند.

شش روز بعد، ماسک در توییتی قیمت Hasbro را پرسید و اشاره‌ای غیرمستقیم به احتمال خرید این شرکت داشت. این اظهارنظر، احتمالاً دلیل اصلی افزایش قیمت سهام Hasbro در روزهای اخیر بوده است. گرچه نوسانات سهام معمولاً ناشی از عوامل متعددی است، اما اظهارات ثروتمندترین فرد جهان درباره علاقه به Hasbro احتمالاً تاثیر محسوسی بر ارزش بازار این شرکت داشته است. تخمین زده می‌شود که این توییت ماسک، حدود ۱۶۰ میلیون دلار به ارزش بازار Hasbro اضافه کرده باشد.

خرید Hasbro برای ماسک تنها به کنترل Dungeons and Dragons ختم نمی‌شود. این شرکت مالک امتیازات بزرگی همچون Magic: The Gathering ،Transformers ،Monopoly ،Peppa Pig ،Power Rangers ،My Little Pony و Cluedo است. اگرچه ماسک هنوز برنامه‌ای مشخص برای خرید Hasbro ارائه نداده، اما نمی‌توان چنین احتمالی را نادیده گرفت. خریداری شدن توییتر توسط او نیز ابتدا به شکل گمانه‌زنی‌های غیررسمی مطرح شد و در نهایت به واقعیت پیوست.