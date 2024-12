مدیر محبوب پلی‌استیشن پس از ۳۱ سال این شرکت را ترک می‌کند

یوشیدا از زمانی که در سال ۱۹۹۳ به این شرکت پیوست، نقش‌های رهبری متعددی در پلی‌استیشن داشته است. نقش اولیه او شامل همکاری با ناشران و توسعه‌دهندگان در ژاپن برای کمک به آن‌ها برای ایجاد بازی‌های مختلف برای اولین کنسول پلی‌استیشن بود. او احتمالا بیشتر به‌ خاطر دوران ریاست استودیوهای جهانی شناخته می‌شود که بیش از یک دهه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹، توسعه‌ی آثار انحصاری پلی‌استیشن را رهبری می‌کرد. از سال ۲۰۱۹، او به‌عنوان رئیس PlayStation Indies، روابط پلی‌استیشن با استودیوهای مستقل را رهبری می‌کرد.

تمرکز بزرگ پلی‌استیشن بر بازی‌های مستقل با چه هدفی آغاز شد؟

یوشیدا در صحبت با پادکست رسمی پلی‌استیشن، سال‌های اولیه خود را به عنوان بخشی از تیم اولیه کن کوتاراگی (Ken Kutaragi)، مدیر سابق سونی، در پلی‌استیشن بازگو کرد:

من در فوریه ۱۹۹۳ به تیم کن کوتاراگی پیوستم، زمانی که آن‌ها هنوز در حال توسعه پلی‌استیشن ۱ بودند. در تیم کن همه مهندس بودند و من اولین فرد غیر فنی بودم که به به تیم ملحق شدم. شرکت سونی در در آن زمان، شروع به برنامه‌ریزی برای عرضه پلی‌استیشن ۱ به بازار کرده بود.

او ادامه داد:

ما در مورد نوآوری‌هایی که تیم کن قرار بود به ارمغان بیاورد نظیر گرافیک سه‌بعدی، سی‌دی‌ رام و داده‌های زیادی که می‌توانستیم با هزینه کم ارائه دهیم، بسیار هیجان زده بودیم. به طور کلی امیدها و جاه‌طلبی‌های زیادی وجود داشت. با این حال، ما در صنعت بازی‌های ویدیویی شناخته شده نبودیم و شرکت‌های الکترونیکی دیگر، از شرکت‌های بزرگی بودند که سعی کردند وارد صنعت بازی‌های ویدیویی شوند و همانطور که می‌دانید، خوب عمل نکردند. بنابراین در ابتدا قبل از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۱، اگر صادقانه بگویم، فکر می‌کنم ما را چندان جدی نمی‌گرفتند

او همکاری با توسعه‌دهندگان مستقل را به عنوان شغل رویایی خود توصیف کرد و بهترین خاطره او زمانی است که یکی از این بازی‌های مستقل یعنی Journey، در مراسم DICE در سال ۲۰۱۳ به عنوان بازی سال انتخاب شد. او گفت:

تمام تماشاگران ایستادند و تمام اتاق مملو از شادی و احساس شگفت‌انگیزی به خاطر این بود که این بازی مستقل توانسته چنین تاثیر زیادی بر زندگی مردم بگذارد.

جدایی یوشیدا چه معنایی برای پلی‌استیشن دارد؟

یوشیدا به خاطر حمایت پرشورش از بازی‌های ویدیویی ساخته شده توسط توسعه‌دهندگان کوچک‌تر شناخته شده است و سونی اغلب او را در مقابل مطبوعات قرار می‌دهد تا برخی از پروژه‌های ریسکی خود مانند پلی‌استیشن وی‌آر را به خوبی ارائه دهد. او شخصیتی پرانرژی و دوستانه داشته و برای دهه‌ها در نمایشگاه‌های صنعت بازی، مسابقه‌های هیجان‌انگیز و گرفتن سلفی با طرفداران فعال بوده است. یوشیدا همچنین به دلیل استفاده مشتاقانه‌اش از توییتر برای تبلیغ بازی‌های مستقل نیز معروف است. درک محبوبیت او در بین طرفداران، و استقبال سونی از او به عنوان یک سخنگو، سخت نیست. او یک شخص بسیار خونسرد با اشتیاق فراوان به هنر و تجارت بازی‌های ویدیویی است که به زبان انگلیسی نیز تا حد زیادی مسلط است.

آیا رفتن او مهم است؟ روی کاغذ نه زیاد. یوشیدا عملا با تغییر سازمان سونی اینتراکتیو اینترتینمنت در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شد که در آن هرمن هالست (Hermen Hulst) به عنوان رئیس پلی‌استیشن استودیوز جایگزین او شد. اگر تولید بازی در سونی، مسیری جدید داشته باشد، بنابراین می‌توان گفت که تقریبا پنج سال است که برای آن زیرساخت‌های لازم ایجاد شده. وظایف اخیر یوشیدا کاملا با علایق شخصی او مطابقت داشت، اما تاثیرگذاری بسیار کمتری داشت و به همان اندازه افراد زیادی در سونی وجود دارند که اطمینان حاصل می‌کنند که پلی‌استیشن به همکاری نزدیک با توسعه‌دهندگان مستقل ادامه می‌دهد. احتمالا هرگز نخواهیم فهمید که خروج یوشیدا داوطلبانه بود یا مدیر عامل وقت سونی اینتراکتیو اینترتینمنت یعنی جیم رایان (Jim Ryan) که دارای تفکر تجاری بود، این تصمیم را گرفته است.

از سوی دیگر، اهمیت رفتن او غیرقابل انکار است. یوشیدا به عنوان فردی که قبل از عرضه‌ی اولین کنسول به تیم پلی‌استیشن پیوست، شخصیتی از تاریخ این برند است. او در چندین بازی نمادین اولیه پلی‌استیشن از جمله گرن توریسمو (Gran Turismo)، کرش بندیکوت (Crash Bandicoot) و Ape Escape به عنوان تهیه‌کننده حضور داشت. در دوران تصدی خود به عنوان رئیس استودیو‌های جهانی، او نظارت بر انتشار آثاری نظیر لست آو آس (The Last of Us)، ریبوت گاد آو وار (God of War) و Journey را نیز بر عهده داشت. نقش او برای این برند و کارهای زیادی که برای ارتباط بیشتر سونی با طرفداران انجام داد، قابل تحسین است. رفتن او پایان واقعی یک دوران است و جایگزینی او دشوار خواهد بود.

منبع: Gameindustry

نوشته مدیر محبوب پلی‌استیشن پس از ۳۱ سال این شرکت را ترک می‌کند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala