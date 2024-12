۲۰ بازی برتر باربی؛ ماجراجویی‌های جذاب محبوب‌ترین عروسک دنیا

۲۰. Barbie Dreamhouse Adventures

تهیه‌کننده: Budge Studios / سازنده: Budge Studios

سال عرضه: ۲۰۱۸

پلتفرم: iOS, Android, Nintendo Switch

این بازی بازیکنان جوان را به قدم گذاشتن در دنیای نمادین باربی دعوت می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا خانه رویایی خیره‌کننده‌ای را کشف، آواتارهای باربی خود را شخصی‌سازی کنند و وارد ماجراجویی‌های هیجان انگیز شوند. این بازی دارای انواع فعالیت‌های جذاب است که شامل طراحی لباس‌های مد تا برنامه‌ریزی برای تعطیلات رویایی است. بازیکنان می‌توانند اتاق‌های خانه را تزئین کنند، غذاهای خوشمزه را در آشپزخانه بپزند و حتی مهمانی‌های پر زرق و برقی برگزار کنند. این بازی خلاقیت و تخیل را تشویق می‌کند و بازیکنان می‌توانند تجربیات خود را به روش‌های زیادی شخصی‌سازی کنند.

۱۹. Barbie Magic Hairstyler

تهیه‌کننده: Mattel Media / سازنده: EAI Interactive

سال عرضه: ۱۹۹۷

پلتفرم: PC

در این بازی بازیکنان می‌توانند با ابزار‌ها و لوازم جانبی متنوعی که در دستانشان است، ظاهر متفاوتی را ایجاد کنند و روی باربی و دوستانش کار‌های منحصربه‌فرد و خاصی انجام دهند. این بازی از آنجایی که روی مو متمرکز است، طیف گسترده‌ای از مدل‌های مو مختلف را داراست. از موهای بسته‌شده‌ی زیبا گرفته تا دم اسبی‌های جذاب، بازیکنان می‌توانند کارهای بی‌پایانی را انجام دهند. این بازی همچنین شامل مجموعه‌ای از لوازم مو مانند پاپیون، هدبند و گیره است تا کمی هویت به هر ظاهر اضافه کند. با پیشرفت بازیکنان، می‌توانند مدل مو و لوازم جدیدی را باز کنند و گیم‌پلی بازی را تازه و هیجان‌انگیز نگه دارند. علاوه بر حالت دادن به مو‌های باربی، بازیکنان همچنین می‌توانند لباس‌ها و اکسسوری‌های مختلفی به او بپوشانند.

۱۸. Barbie Sparkling Ice Show

تهیه‌کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Krome Studios

سال عرضه: ۲۰۰۲

پلتفرم: PC

این اثر بازیکنان را به دنیایی پر زرق و برق دعوت می‌کند و در آنجا به باربی و دوستانش می‌پیوندند تا برای معتبرترین مسابقه‌ی اسکیت روی یخ سال آماده شوند. این بازی ترکیبی لذت‌بخش از چالش‌های اسکیت سواری و شخصی‌سازی شخصیت را ارائه می‌دهد و آن را به یک تجربه‌ی جذاب برای طرفداران تبدیل می‌کند. بازیکنان این فرصت را خواهند داشت که بر تکنیک‌های مختلف اسکیت از چرخش‌های زیبا گرفته تا پرش‌های جسورانه تسلط پیدا کنند. همانطور که در طول بازی پیشرفت می‌کنید، لباس‌ها، لوازم جانبی و غیره را باز می‌کنید. البته بازی با توجه به اینکه قدیمی نیز هست، گرافیک پایینی دارد.

۱۷. Barbie Superstar Makeover

پلتفرم: PC

این اثر ممکن است یک بازی فلش باشد، اما هر طرفداری از باربی در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، احتمالا آن را به دفعات بسیار زیادی بازی کرده است. این بازی اساسا همان چیزی است که بازیکنان اکنون به عنوان یک بازی با محوریت خلق شخصیت آن را می‌شناسند. در این اثر شما در یک نمای نزدیک از باربی روبرو می‌شوید و می‌توانید چهره، مو‌ها، چشم‌ها، لب‌ها و موارد دیگر او را شخصی‌سازی کنید. رابط کاربری و گیم‌پلی بازی ساده هستند و حتی گزینه‌های شخصی‌سازی نیز زیادی برای شروع وجود نداشت، اما طرفداران بازی هنوز آن را به عنوان بخشی جدایی‌ ناپذیر از بازی‌های باربی به یاد می‌آورند.

۱۶. Barbie

تهیه‌کننده: Epyx / سازنده: Epyx

سال عرضه: ۱۹۸۴

پلتفرم: PC

این بازی نوستالژیک بازیکنان را به سفری در دنیای پرهیجان و رنگارنگ باربی می‌برد و روح آثار دهه‌ی ۱۹۸۰ را با جذابیت پیکسلی‌اش به تصویر می‌کشد. بازیکنان باربی را در چالش‌ها و ماجراجویی‌های مختلفی هدایت می‌کنند که همه در پس‌زمینه‌‌هایی قدیمی قرار دارند. از کاوش در یک مرکز خرید با نورهای نئونی گرفته تا گشت و‌گذار در یک ساحل پر از نور آفتاب، بازی بازیکنان را در نوستالژی‌های آن دوران غرق می‌کند. همچنین در طول مسیر، باربی با شخصیت‌هایی نظیر کن روبرو می‌شود و لباس‌های مد روز می‌پوشد. با گرافیک رترو و موسیقی گوش‌نواز و گیم‌پلی جذاب، در این اثر بازیکنان بخشی از زندگی باربی می‌شوند.

۱۵. Barbie Generation Girl: Gotta Groove

تهیه‌کننده: Vivendi Universal / سازنده: Mattel Interactive

سال عرضه: ۱۹۹۹

پلتفرم: PC

این اثر یک بازی ریتمیک جذاب است که بازیکنان را به قدم گذاشتن در دنیای باربی و دوستانش دعوت می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا خلاقیت خود را از طریق مد، موسیقی و رقص بیان کنند. همانطور که در طول بازی پیشرفت می‌کنید، لباس‌ها، مدل مو و لوازم جانبی جدیدی را باز کرده و آواتار باربی خود را به سبک منحصر به فرد خود شخصی‌سازی می‌کنید. گیم‌پلی بازی حول محور تطبیق نت‌ها با ریتم آهنگ‌های محبوب می‌چرخد. بازیکنان باید به موقع دکمه‌ها را با نشانه‌های روی صفحه فشار دهند. هرچه زمان‌بندی آن‌ها دقیق‌تر باشد، امتیاز آن‌ها بالاتر می‌رود. این بازی دارای انواع سبک‌های رقص، از هیپ هاپ تا باله است که به بازیکنان اجازه می‌دهد ژانر‌های مختلفی را کشف کنند و سبک موسیقی مورد علاقه‌ی خود را پیدا کنند.

۱۴. Barbie As Princess Bride

تهیه‌کننده: Mattel Interactive / سازنده: Core Design

سال عرضه: ۲۰۰۰

پلتفرم: PC

در این بازی که نباید با فیلم کلاسیک عروس شاهزاده ۱۹۸۷ اشتباه گرفته شود، شما دوباره نقش باربی را بر عهده می‌گیرید اما این بار، او هم یک شاهزاده خانم و هم یک عروس است. Barbie as Princess Bride یکی از آثار کلاسیک باربی روی رایانه‌های شخصی است و گیم‌‌پلی آن شامل ۱۲ مرحله‌ی ماجراجویی با مینی‌گیم‌هایی منحصر به فرد از جمله لباس پوشیدن و تزئین کیک است. به طور کلی مراحل بازی تنوع خوبی دارند و شما را خسته نخواهند کرد. همچنین یک حالت بازی آزاد به نام Magic Mirror وجود دارد که در آن می‌توانید به ماجراجویی‌های مورد علاقه خود بازگردید و دوباره آن‌ها را بازی کنید.

۱۳. Barbie of Swan Lake: The Enchanted Forest

تهیه‌کننده: Mattel Media / سازنده: Media Station

سال عرضه: ۲۰۰۳

پلتفرم: PC

در این بازی بازیکنان به اودت (Odette) کمک می‌کنند تا قبل از شروع پیک نیک مهتاب، با تکمیل اهداف مختلفی در چندین مکان در اطراف جنگل، جنگل طلسم شده را نجات دهد. بازیکنان نقاشی‌های دیواری را انجام می‌دهند، معجون‌های مختلفی درست می‌کنند و علفزاری از گل‌های آوازخوان را برای جوان‌سازی جنگل طلسم‌شده می‌سازند. مینی‌گیم‌های این بازی، حس تخیل را با عناصر حل معما‌ی جذاب ترکیب می‌کنند تا محیطی را ایجاد کنند که برای بازیکنان جوان بدون اینکه احساس یک کار سخت را بدهد، احساس چالش‌برانگیز بودن داشته باشد. این بازی شخصیت‌ها و عناصری داستانی از فیلم را بدون پیچیدگی بیش از حد در بر می‌گیرد و در نتیجه یک ماجراجویی ساده و در عین حال سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد.

۱۲. Barbie Color Creations

تهیه‌کننده: StoryToys / سازنده: StoryToys

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: iOS, Android

این اثر یک بازی لذت‌بخش است که بازیکنان جوان را دعوت می‌کند تا خلاقیت خود را نشان دهند و دنیای رنگ‌ها را کشف کنند. در این ماجراجویی پرهیجان، بازیکنان در حالی که باربی سفری را برای بازگرداندن رنگ‌ها به یک پادشاهی رنگارنگ آغاز می‌کند، در نقش او می‌گیرند. این بازی دارای انواع فعالیت‌های جذاب است که بازیکنان را به تفکر خلاقانه و آزمایش با رنگ‌های مختلف تشویق می‌کند. در این بازی از نقاشی مناظر گرفته تا طراحی لباس برای باربی و دوستانش، چیزی برای لذت بردن برای همه وجود دارد. همانطور که بازیکنان در بازی پیشرفت می‌کنند، ابزار‌ها و تکنیک‌های جدیدی را باز می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا آثار هنری خیره‌کننده‌تری خلق کنند. بازیکنان می‌توانند بدون ترس از اشتباه، پالت‌های رنگی و سبک‌های مختلف را آزمایش کنند. فضای مثبت و دلگرم‌کننده‌ی بازی به ایجاد اعتماد به نفس و پرورش عشق به هنر و خلاقیت کمک می‌کند.

۱۱. Barbie As The Princess and The Pauper

تهیه‌کننده: Vivendi Universal / سازنده: Vivendi Universal

سال عرضه: ۲۰۰۴

پلتفرم: PC

این اثر یک بازی کامپیوتری در سبک اشاره و کلیک است که بعد از فیلمی به همین نام یعنی زمانی که اریکا (Erika) برای تاجگذاری خود آماده می‌شود، اتفاق می‌افتد. بازیکن همانطور که در کتاب سلطنتی ذکر شده است، اریکا را در وظایفی که باید قبل از ملکه شدن انجام دهد هدایت می‌کنند که این شامل کمک به کار در روستا و تزئین کردن قلعه برای این مراسم است. چندین فعالیت خلاقانه مانند ساخت بنر، ساخت پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی و کاشت گل نیز در این بازی وجود دارد. این بازی به جای داشتن یک شرور برای مبارزه، یک اثر آرامش‌بخش است و از بازیکن دعوت می‌کند تا دهکده‌ی اطراف قلعه پرنسس را بهبود ببخشد و از آن حمایت کنند.

۱۰. Barbie As Rapunzel: A Creative Adventure

تهیه‌کننده: Vivendi Universal / سازنده: Funnybone Interactive

سال عرضه: ۲۰۰۲

پلتفرم: PC

این بازی پس از پایان داستان فیلمی با همین نام اتفاق می‌افتد. گوتل (Gothel) انتقام خود را با قرار دادن قلعه و شاهزاده استفان (Stefan) تحت یک نفرین شیطانی می‌گیرد؛ نفرینی قلعه را به یک ویرانه و استفان را به یک سنگ تبدیل می‌کند. راپونزل (Rapunzel)، دوست اژدهاش پنه‌لوپه (Penelope) و بازیکن باید با استفاده از قلم موی جادویی قلعه را بازسازی کنند تا استفان را آزاد کنند. بزرگترین نقطه قوت بازی ارزش تکرر بالای آن است. با توجه به تمام طرح‌های متفاوتی که بازیکنان می‌توانند هنگام زنده کردن قلعه انتخاب کنند، ترکیب‌های فراوانی برای کشف و انتخاب در طول دورهای متعدد بازی‌ وجود دارد. گرافیک بازی شاید امروزه چندان مدرن به نظر نرسد اما در زمان عرضه‌ی بازی چشم‌نواز بودند.

۹. Barbie Fashion Show

تهیه‌کننده: Vivendi Universal / سازنده: Knowledge Adventure

سال عرضه: ۲۰۰۴

پلتفرم: PC

این بازی بازیکن را در نقش یک طراح مد قرار می‌دهد که برای ایجاد چندین نمایش برای هفته‌ی مد پیش رویش انتخاب شده است. هر نمایش موضوعی را در اختیار بازیکن قرار می‌دهد، سپس بازیکنان پارچه‌های رنگی و طرح‌دار مختلفی را ترکیب می‌کنند و قبل از تماشای راه رفتن مدل‌ها در استیج، لباس‌ها را روی بدن آن‌ها حالت می‌دهند. این بازی بازیکنان را به خلاقیت را تشویق می‌کند، اما برای مخاطبان جوان‌تر نیز با درج راهنمایی و قرار دادن محدودیت‌های خاصی در گزینه‌های طراحی، قابل بازی است. در کل توانایی ایجاد هر یک از لباس‌ها و سپس تماشای مدل‌ آن بر روی استیج، تجربه‌ای سرگرم‌کننده و جذاب را برای بازیکن ایجاد می‌کند.

۸. Barbie Magic Genie Bottle

تهیه‌کننده: Gorilla Systems / سازنده: Gorilla Systems

سال عرضه: ۲۰۰۰

پلتفرم: PC

علاوه بر دیسک بازی، این اثر با یک ماکت از نوعی بطری جادویی که به کامپیوتر متصل شده و به گیم‌پلی بازی کمک می‌کرد، عرضه شد. بازیکن می‌تواند یکی از سنگ‌های قیمتی بطری را بمالد یا درپوش آن را بردارد تا اثرات مختلفی از جمله احضار باربی را ایجاد کند. در این بازی، بازیکنان به باربی کمک می‌کنند تا جواهرات قدرتی گمشده‌اش را پیدا کرده و بازیابی کند تا بتواند سلطان شیطانی که پادشاهی را به دست گرفته و هیولایی که به او خدمت می‌کند را شکست دهد. هر یک از جواهرات او در یکی از پنج سرزمین جادویی که بر روی نقشه مشخص شده است قرار دارد که توسط چندین شخصیت تصرف شده است که بازیکن می‌تواند با آن‌ها تعامل داشته باشد.

۷. Barbie and The Magic of Pegasus

تهیه‌کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Blue Monkey Studios

سال عرضه: ۲۰۰۵

پلتفرم: PC

این یک بازی ماجراجویی جذاب است که بازیکنان را به سفری به پادشاهی ابر می‌برد، جایی که به شاهزاده آنیکا در تلاش او برای نجات خواهرش، بریتا، که توسط جادوگر شیطان صفت ونلاک به یک پگاسوس تبدیل شده است، می‌پیوندند. این بازی دارای جلوه‌های بصری عالی و داستانی جذاب بر اساس فیلمی به همین نام است. بازیکنان محیط‌های پر جنب و جوش سه بعدی را کاوش می‌کنند، پازل‌ها را حل می‌کنند و با پیشرفت در بازی در مینی گیم‌های هیجان‌انگیز شرکت می‌کنند. یکی از نکات برجسته Barbie And The Magic Of Pegasus، فرصتی برای پرواز با پگاسوس، پرواز در میان ابرها و تجربه زیبایی خیره‌کننده پادشاهی ابر است. این بازی همچنین خلاقیت و تخیل را تشویق می‌کند و به بازیکنان این امکان را می‌دهد که پگاسوس خود را شخصی‌سازی کنند و لباس‌های رویایی خود را برای آنیکا طراحی کنند.

۶. Secret Agent Barbie

تهیه‌کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Gigawatt Studios

سال عرضه: ۲۰۰۱

پلتفرم: PC, Game Boy Advance

باربی، عروسک نمادینی که به خاطر سبک زندگی پر زرق و برقش شناخته می‌شود، نقش جدیدی را در این بازی به عنوان جاسوس بین‌المللی ایفا می‌کند. در این بازی به عنوان یک مامور مخفی، باربی به انواع ابزارها و لباس‌های مبدل مجهز شده است که به او اجازه می‌دهد به پایگاه‌های دشمن نفوذ کند و اسرار پنهان را کشف کند. بازیکنان باید از مهارت‌های حل مسئله خود برای حرکت در مراحل چالش برانگیز، اجتناب از شناسایی و تکمیل اهداف استفاده کنند. بازی گرافیک نسبتا خوبی هم دارد و با ترکیبی از المان‌های اکشن و ماجراجویی، مطمئناً بازیکنان در تمام سنین را به وجد خواهد آورد.

۵. Barbie Pet Rescue

تهیه‌کننده: Mattel Interactive / سازنده: Human Code

سال عرضه: ۲۰۰۰

پلتفرم: PC, Game Boy Color

دنیایی را تصور کنید که در آن علاقه‌ی باربی به حیوانات در یک ماموریت هیجان‌انگیز نجات جان می‌گیرد! این دقیقاً همان چیزی است که در این پیدا خواهید کرد، این یک بازی هیجان یک ماجراجویی نجات دادن حیوانات را با جذابیت جهان معروف باربی ترکیب می‌کند. در این بازی، بازیکنان نقش باربی را بر عهده می‌گیرند و سفری برای نجات حیوانات خانگی ر‌ها شده از انواع موقعیت‌های خطرناک را آغاز می‌کنند. از نجات بچه گربه‌های گرفتار شده در بالای درخت گرفته تا کمک به توله سگ‌های گم شده برای یافتن راه خانه‌شان، بازیکنان با انواع حیوانات نیازمند دوست داشتنی روبرو خواهند شد. در طول راه، آن‌ها پازل‌هایی را حل می‌کنند، بر موانع غلبه می‌کنند و درس‌های ارزشمندی را در مورد مراقبت و مسئولیت‌پذیری حیوانات می‌آموزند. این بازی با گرافیک پر زرق و برق، موسیقی گوش‌نواز و گیم‌پلی جذاب خود، یک تجربه‌ی لذت‌بخش برای بازیکنان در هر رده‌ی سنی است.

۴. Barbie And The Three Musketeers

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: WayForward Technologies

سال عرضه: ۲۰۰۹

پلتفرم: PC, Nintendo DS. Wii

این بازی از فیلمی با همین عنوان ساخته شده است و منحصر به فردترین ویژگی آن، امکان جابه‌جایی بین چندین شخصیت، از جمله شخصیت باربی یعنی کورین (Corrine) و سه شخصیت دیگر از جمله Viveca ،Renee و Aramina و گربه‌ی آن‌ها Miette است. هر شخصیت در این بازی دارای توانایی‌های ویژه‌ای هستند که بازیکنان می‌توانند از آن‌ها برای غلبه بر موانع و تکمیل اهداف استفاده کنند. این چهار دختر برای رسیدن به رویا‌های همیشگی خود با هم همکاری می‌کنند تا توطئه‌‌ای علیه یک شاهزاده را کشف و خنثی کنند. Barbie And The Three Musketeers دارای عناصر مختلف گیم‌پلی از جمله پلتفرمینگ، مبارزه و حل پازل است. این بازی همچنین دارای یک حالت کوآپ است که به دو بازیکن اجازه می‌دهد تا با هم کار کنند تا مراحل را کامل کنند. این بازی پس از انتشار نقدهای متنوعی دریافت کرد. منتقدان جلوه‌های بصری و موسیقی بازی را تحسین کردند، اما از گیم‌پلی تکراری و عدم چالش آن انتقاد کردند. با این حال، بازی در نظر بازیکنان جوانی که از فرصت بازی به عنوان باربی و دوستانش لذت می‌بردند، با استقبال خوبی مواجه شد.

۳. Barbie Horse Adventures: Riding Camp

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Pixel Tales

سال عرضه: ۲۰۰۸

پلتفرم: PS2, Nintendo DS, Wii, PC

سه نسخه از این مجموعه که شناخته شده‌ترین آن‌ها نیز هستند، همگی در اواخر سال ۲۰۰۳ با فاصله‌ی نهایت چند هفته با یکدیگر منتشر شدند. این‌ نسخه‌ها Blue Ribbon Race ،Mystery Ride و Wild Horse Rescue هستند. اگرچه یک نسخه‌ی دیگر با نام Riding Camp نیز در سال ۲۰۰۸ منتشر شد که با اینکه کیفیت بسیار بالایی داشت اما نسبت به بازی‌های قبلی بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفت. هر یک از این بازی‌‌ها داستان و هدف منحصربه‌فردی دارند. این بازی ترکیبی لذت بخش از مراقبت از اسب و چالش‌های سوارکاری را ارائه می‌دهد. بازیکنان نقش یک سوارکار جوان را بر عهده می‌گیرند و در انواع فعالیت‌های جذاب از جمله نظافت اسب‌ها و شرکت در مسابقات مختلف شرکت می‌کنند و همانطور که بازیکنان در طول بازی پیشرفت می‌کنند، می‌توانند قفل نژاد اسب‌های جدیدی را باز کنند، ظاهر سوارکار خود را سفارشی کنند و پیوندهای محکمی با همراهان خود ایجاد کنند.

۲. Detective Barbie In The Mystery Of The Carnival Caper

تهیه‌کننده: Mattel Media/ سازنده: Gorilla Systems Corporation

سال عرضه: ۱۹۹۸

پلتفرم: PC

در این بازی، باربی در حال بررسی یک راز هیجان انگیز در یک کارناوال پر جنب و جوش است. بازی بازیکنان را در فضای کارناوالی رنگارنگ و هیجان انگیز غرق می‌کند. به عنوان کارآگاه باربی، بازیکنان جاذبه‌های مختلف کارناوال، از سواری‌های هیجان‌انگیز تا غرفه‌های غذای وسوسه‌انگیز را کشف خواهند کرد. همچنین در طول راه، آن‌ها با گروهی از شخصیت‌های عجیب و غریب روبرو می‌شوند که هر کدام رازها و انگیزه‌های خاص خود را دارند. این رمز و راز به صورت مجموعه‌ای از سرنخ‌های گیج‌کننده و فعالیت‌های مشکوک آشکار می‌شود. بازیکنان باید صحنه‌های جنایت را به دقت بررسی کنند، شاهدان را بازجویی کنند و شواهد را تجزیه و تحلیل کنند تا پازل را کنار هم بچینند. این بازی مهارت‌های مشاهده‌ی دقیق و تفکر منطقی را تشویق می‌کند، در حالی که بازیکنان برای کشف حقیقت پشت کارناوال تلاش می‌کنند.

۱. Barbie: Explorer

تهیه‌کننده: Vivendi Universal / سازنده: Runecraft

سال عرضه: ۲۰۰۱

پلتفرم: PS1, PC

این بازی با پیروی از عناصر سری لارا کرافت یعنی همان شکارچی گنج معروف بازی‌های ویدیویی مشهور، باربی را مجبور می‌کند که در مکان‌های عجیب و غریب برای بازیابی عتیقه‌های ارزشمند، در مکان‌هایی خطرناک کاوش کند. بسیاری این بازی را مثل دروازه‌ای برای ورود به بازی‌های توم ریدر (Tomb Raider) برای مخاطبان جوان‌تر می‌دانستند که آن‌ها را با یک پروتاگونیست آشنا و گیم‌پلی‌ای با پیچیدگی کمتر با این سبک آشنا می‌کرد. از نظر مکانیک، این بازی عمدتا روی سبک پلتفرمر متمرکز بود و در عین حال از موانعی که در الگو‌های تکراری حرکت می‌کنند، اجتناب می‌کرد و همچنین شامل حل پازل‌های ساده برای پیشرفت به سمت هر شیئی بود که باربی به دنبال آن بود. در تلاش برای بازیابی تمام قطعات، باربی مهارت‌ها و قدرت‌هایی را به دست می‌آورد تا به او کمک کند تا در هر موقعیتی زنده بماند. همچنین برخلاف خانم کرافت، باربی سعی می‌کند تا جایی که ممکن است به جای حمله به حیوانات وحشی در صورت مشاهده، از آن‌ها دوری کند.

