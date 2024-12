لانچ تریلر بازی Indiana Jones and the Great Circle منتشر شد

تریلر زمان عرضه بازی Indiana Jones and the Great Circle از سوی استودیوی MachineGames منتشر شد که صحنه‌های سینمایی و گیم‌پلی را به اشتراک می‌گذارد. تماشای این تریلر برای کسانی که می‌خواهند از هر گونه اسپویل دوری کنند، توصیه نمی‌شود. داستان این بازی میان فیلم‌های Raiders of the Lost Ark و The Last Crusade رخ […]