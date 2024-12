نظر منتقدین درباره سریال skeleton crew بسیار مثبت است

شرکت Lucasfilm آثار Star Wars هیجان‌انگیز بسیاری را در طول فعالیت برای دیزنی ساخته است؛ اینطور که به نظر می‌رسد سریال Skeleton Crew نیز موفقیتی بزرگ خواهد بود.

بر اساس گفته منتقدین و واکنش آنها به دو اپیزود اول، سری مذکور قادر به جذب نظر مثبت مخاطبین خواهد بود. جان واتز و کریستوفر فورد مسئولیت خلق این سریال را به عهده داشتند. داستان این مجموعه روی ۴ نوجوان، در حالی که رازی را کشف می‌کنند، از خانه‌های خود دور و به اعماق خطرناک کهکشان کشیده می‌شوند، تمرکز می‌کند. ماجراجویی آنها قهرمان‌های داستان ما را با جاد نا ناوود، با بازی جود لا، در ارتباط می‌گذارد. جاد یک فرد فورس یوزر (Force User) است که پیشینه‌اش معلوم نیست.

محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای اپیزودهای اول Skeleton Crew در انگلستان برداشته شده و مجموع نظرات منتقدین به طرز باورنکردنی مثبت است. بسیاری از منتقدین این سریال را به آثار شرکت Ambelin و ماجراجویی‌های دهه ۸۰ تشبیه کرده‌اند. برای کسانی که اطلاع ندارند، کمپانی Ambelin مسئولیت خلق آثاری چون E.T.: Extra Terrestrial، The Goonies و Batteries Not Included را به عهده داشته است. فیل رابرتز، ویراستار ارشد سایت طرفداران Future of the Force، اینگونه نوشت که:

این سریال توانسته به راحتی حس و روح عناوینی چون The Goonies را منعکس کند و ماجراجویی سرگرم‌کننده و جذابی از Star Wars را برای طرفداران به ارمغان بیاورد.

بسیاری از منتقدین حس کنجکاوی حاضر در این سریال را تحسین کردند و بازگشت شوخ‌طبعی کلاسیک این مجموعه را دلگرم‌کننده خواندند.

منبع: SlashFilm