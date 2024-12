بازی چند نفره Witcher احتمالاً سرویس محور خواهد بود

بازی چند نفره The Witcher که با اسم رمز Sirius شناخته می‌شود، احتمالاً اولین عنوان سرویس محور فرنچایز خواهد بود. در آخرین آگهی شغلی The Molasses Flood، اشاره شده که تیم به دنبال متخصصی آشنا با عناوین سرویس محور است. باید اشاره کنیم که CDPR اوایل سال ۲۰۲۱، استودیوی The Molasses Flood واقع در بوستون را خریداری کرد و این تیم در حال حاضر روی بازی چند نفرۀ Witcher کار می‌کند.

اولین بازی مجموعه The Witcher در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و دنباله‌های آن یعنی Assassins of Kings و Wild Hunt به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ عرضه شدند. یکی از مقامات ارشد CDPR، گفته بود که The Witcher 4 بهتر، بزرگ‌تر و با شکوه‌تر از Cyberpunk 2077 خواهد بود. اخیراً اشاره شد که نسخه شماره دار بعدی سری، با اسم رمز Polaris، وارد فاز توسعه کامل شده اما تصور می‌شود که سال‌ها تا انتشار فاصله داشته باشد.

از سوی دیگر، The Molasses Flood برای بازی Sirius به دنبال یک طراح ارشد است. فرد مذکور باید سابقه ۵ سال فعالیت در این جایگاه و ترجیحاً تجربۀ ساخت یک بازی AAA اکشن و سرویس محور را در کارنامه خود داشته باشد. CDPR تصریح کرده بود که فرمول ساخت پروژه Sirius به دلیل تمرکز روی عناصر سرویس محور تغییر می‌کند.

پیش از این در یک آگهی شغلی دیگر اشاره شد که بازی سرویس محور Witcher دارای کلاس‌‌های مختلف خواهد بود. از دیگر ویژگی‌های این پروژه، می‌توان به وجود قابلیت PvP و PvE اشاره کرد. در نهایت، باید در نظر داشت که ویژگی‌های اشاره شده در آگهی‌های شغلی همیشه به محصول نهایی راه پیدا نمی‌کنند.

با توجه به علاقه CDPR به گسترش مجموعه Witcher، راه‌های زیادی برای افزایش اعتبار Sirius وجود دارد. برای مثال، انتشار هفتگی لور بازی گزینه‌ای است که به جذابیت یک بازی سرویس محور از دنیای Witcher کمک می‌کند.