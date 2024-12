پوسترهای جدید فیلم Mufasa: The Lion King پیوند برادری را نشان می‌دهد

پوسترهای جدید فیلم Mufasa: The Lion King پیوند برادری را نشان می‌دهد امیررضا نوذرپور ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳

دیزنی پوسترهای جدیدی از فیلم Mufasa: The Lion King منتشر کرده که می‌توانید آن‌ها را تماشا کنید. فیلم Mufasa: The Lion King پیش‌درآمد فیلم The Lion King است که به کارگردانی جان فاورو در سال ۲۰۱۹ اکران شد. داستان این فیلم درباره‌ی موفاسا و تاکا است که همانند دو برادر با یکدیگر بزرگ می‌شوند، اما برادری آن‌ها در مقابله با دشمن‌ها و تهدیدهای مرگ‌بار مورد چالش قرار می‌گیرد. پوسترهای جدید این فیلم را در ادامه تماشا کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Disney, Mufasa: The Lion King, The Lion King منبع متن: gamefa