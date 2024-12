سیستم مورد نیاز Indiana Jones and the Great Circle مشخص شد

ساعاتی پیش، استودیوی ماشین گیمز از مشخصات سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Indiana Jones and the Great Circle رونمایی کرد. در ادامه، سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید: بازی Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۹ آذر ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر […]

