تاریخ پخش سریال پیش درآمد A Knight of the Seven Kingdoms اعلام شد

استودیو وارنر بروز دیسکاوری تاریخ پخش سریال اسپین اف Game of Thrones با نام A Knight of the Seven Kingdoms را اعلام کرده است. این مجموعه یک قرن قبل از اینکه فراری توسط ند استارک گردن زده شود را روایت می‌کند. پیش درآمد گات داستان دو قهرمانی است که به وستروس سفر می‌کنند. این مجموعه اقتباسی از رمان جورج آر. آر. مارتین به نام The Hedge Knight است و پیتر کلافی در نقش سر دانکان و دکستر سول انسل در نقش پرینس آگون اگ تارگارین بازیگران اصلی آن هستند.

طبق گفته پایگاه خبری ورایتی، وارنر بروز دیسکاوری تاریخ پخش سریال را فاش کرده و قرار است تابستان ۲۰۲۵ پخش گردد. گرچه ورایتی مطلع شده سریال اواخر ۲۰۲۵ منتشر می‌شود. از آنجاییکه فصل سوم خاندان اژدها تا ۲۰۲۶ پخش نمی‌شود، این سریال جای خالی بین دو فصل را پر می‌کند. درحالیکه هنوز تاریخ دقیق پخش مشخص نشده، تایید شده سریال اواسط تا اواخر ۲۰۲۵ پخش می‌گردد.

این خبر خوبی برای طرفداران سریال بازی تاج و تخت است چون اگر این سریال نیز موفق عمل کند، نیاز نیست سال‌ها تا برگشت به هفت اقلیم پادشاهی منتظر بمانیم. این سریال پیش درآمد داستان دو شوالیه است و بودجه‌ای کمتر از دو سریال دیگر دارد چون کانون توجه‌اش شخصیت‌های کمتری است. سریال A Knight of the Seven Kingdoms از همان مکان‌ها و طراحی شخصیت‌ها بهره خواهد برد. فیلم‌برداری این اثر در بلفاست، ایرلند شمالی، در ماه ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد امسال) شروع شد و در شهریور ماه به پایان رسید. با توجه به اینکه فرایند پس از تولید یک سال به طول خواهد انجامید، زمان آماده شدنش کمتر از سریال خاندان اژدهاست.

پلات داستانی سریال پیچیدگی سریال‌های دیگر را نداشته و شاهد نزاع‌هایی همچون کشت و کشتار اژدها یا جنگ پنج پادشاه برای یک تاج و تخت نخواهیم بود اما از زاویه منحصر به فردی به دنیای وستروس نگاه می‌کند.

این سریال دانک و اگ و دینامیک‌های منحصر به فردشان را نشان می‌دهد که سریال را بسیار هیجان انگیز می‌کنند.

منبع: اسکرین رنت

