انیمیشن Moana 2 جزو ۱۰ فیلم پرفروش جهانی قرار گرفت

انیمیشن Moana 2 رکورد جدیدی بدست آورده و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال شده است.

موآنا ۲ هفته گذشته در تاریخ ۲۷ نوامبر درست در زمان تعطیلات جشن شکرگذاری اکران شد‌. این تاریخ اکران به موفقیت فیلم کمک بسیاری کرد تا اقتباس تحسین شده Wicked را پشت سر گذاشته و فیلم اول گیشه شود.

طبق گزارش سایت خبری ددلاین، موآنا ۲ جزو ۱۰ فیلم پرفروش سال قرار گرفته و فروش جهانی ۴۰۴.۵ میلیون دلار را تجربه کرده است. این یعنی دو فیلم Kingdom of the Planet of the Apes و Bad Boys: Ride or Die را پشت سر گذاشته و نهمین فیلم پرفروش جهانی شده است.

چیزی که درباره رکورد فیلم در گیشه جالب است، موآنا ۲ سریعا به این موفقیت دست پیدا کرد. این اثر دیزنی کمتر از یک هفته و ظرف فقط ۶ روز توانست بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بفروشد در حالیکه دو فیلم ذکر شده زمان بیشتری سپری کردند تا به این میزان دست یافتند. این تایم کوتاه موفقیت عظیمی برای انیمیشن است و پتانسیل این را دارد تا فروش بیشتری داشته باشد.

رقیب بعدی فیلم Beetlejuice Beetlejuice با ۴۵۱ میلیون دلار فروش است. فیلم اول موآنا توانست ۶۴۳.۳ میلیون دلار فروش خالص داشته باشد هرچند اکران محدودتری داشت. بنابراین احتمال می‌رود دنباله انیمیشن بتواند به این مقدار دست یابد و جزو ۵ فیلم برتر جهانی قرار گیرد.

