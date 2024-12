تاریخ انتشار فصل سوم سریال Euphoria، با بازی زندایا، مشخص شد

پروژه مورد انتظار درام نوجوانی زندایا (سریال Euphoria) بازه زمانی برای انتشار فصل سوم روی پلتفرم استریمینگ HBO دریافت کرد.

این مجموعه توسط سم لوینسون خلق و نوشته شد. Euphoria اقتباسی است از مینی سریالی اسرائیلی با همین نام. داستان آن تلاش رو بنت، یک نوجوان معتاد، برای ترک اعتیاد و پیدا کردن جایگاه در جهان را دنبال می‌کند. Euphoria به موفقیتی بزرگ برای شبکه استریمینگ HBO تبدیل شده است. با این وجود فصل ۳ با مشکلات و تاخیرهای متعدد مواجه شده بود. لوینسون در این حین داستان را بازنویسی می‌کرد. آخرین خبرها به آغاز فیلمبرداری در ماه ژانویه اشاره کردند.

بر اساس گزارش Variety، شبکه استریمینگ HBO خبر انتشار فصل سوم این سریال در سال ۲۰۲۶ را تایید کرد. اخبار عرضه فصل سوم در کنفرانس مطبوعاتی و تکنولوژی ولز فارگو و توسط جی‌بی پرت (رئیس بخش استریمینگ شرکت Warner Bros. Discovery) اعلام شد. این سریال بخشی از نقشه HBO برای برنامه‌های در حال بازگشت و آماده برای انتشار سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. سریال‌های A Knight of the Seven Kingdoms، The White Lotus و فصل دوم The Last of Us نیز در همین لیست قرار دارند.

