در تریلر فیلم Last Breath، سیمو لیو را در نقش یک غواص گرفتار در اعماق تاریک اقیانوس می‌بینیم که در تلاش برای زنده ماندن، با چالش‌های مرگباری دست و پنجه نرم می‌کند.

این فیلم ماجراجویانه که توسط الکس پارکینسون کارگردانی شده، بازسازی مستند سال ۲۰۱۹ با همین نام است و داستان واقعی دلهره‌آور یک تیم غواص حرفه‌ای را روایت می‌کند که برای نجات هم‌تیمی‌شان که در عمق صدها فوتی اقیانوس گرفتار شده، با طبیعت خشمگین در نبردی نفس‌گیر شرکت می‌کنند.

حالا فوکس فیچرز اولین تریلر رسمی این فیلم نفس‌گیر را منتشر کرده است. در حالی که تیم غواصی در حال انجام تعمیرات معمول در اعماق اقیانوس هستند، کشتی آن‌ها در طوفانی سهمگین به شدت تکان می‌خورد و کابل ارتباطی یکی از غواصان را قطع می‌کند و او را در اعماق تاریک و سرد اقیانوس تنها می‌گذارد. با کمبود شدید اکسیژن، تیم باید در یک عملیات نجات نفس‌گیر، با زمان مسابقه دهند.

1080p 720p

Last Breath بر اساس مستندی با همین نام ساخته شده که در سال ۲۰۱۹ با استقبال گسترده منتقدان روبرو شد و به عنوان یک فیلم قوی، جذاب و احساسی تحسین شد. با این حال، برخی از منتقدان این فیلم را با مستندهای مشابهی مانند Touching the Void که داستان زنده ماندن دو کوهنورد در شرایط بسیار سخت را روایت می‌کند، مقایسه کردند. اگرچه دراماتیزه کردن این داستان واقعی بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد، اما باید دید که آیا می‌تواند از سایه فیلم‌های مشابهی مانند Open Water که آن هم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، بیرون بیاید یا خیر.

فیلم Last Breath، اقتباسی سینمایی از یک رویداد واقعی حیرت‌انگیز، به عنوان یک تریلر بقا با هیجانی سرشار طراحی شده است. در حالی که تمرکز اصلی فیلم بر عملیات نجات متمرکز است، همچنان تمام آن هیجان و تنش نفس‌گیر را که از یک فیلم در این ژانر انتظار می‌رود، ارائه می‌دهد. اما فراتر از این، Last Breath به دنبال روایت یک داستان الهام‌بخش درباره قدرت همکاری، استقامت و نبوغ انسان در مواجهه با شرایطی به ظاهر غیرممکن است. با وجود اینکه شاید پایان داستان قابل پیش‌بینی باشد، Last Breath وعده یک سفری مهیج و پر از تعلیق را می‌دهد.

مانند فیلم ایسلندی The Deep در سال ۲۰۱۲ که بر اساس یک داستان واقعی دیگر ساخته شده و مبارزه تنها بازمانده‌ای را برای زنده ماندن در آب‌های خروشان به تصویر می‌کشد، Last Breath نیز بر انزوای وحشتناک گیر افتادن در دریا و ترس اولیه از وسعت اقیانوس تاکید می‌کند. با این حال، Last Breath با تمرکز بر دنیای غواصی در اعماق دریا، فرو رفتن در تاریکی مطلق کف اقیانوس و معرفی محدودیت اکسیژن به عنوان یک عامل حیاتی و مسابقه با زمان، خود را از دیگر فیلم‌های مشابه متمایز می‌کند.

منبع: Screenrant