ریبوت فیلم I Know What You Did Last Summer در حال توسعه است

سونی امروز رسما ساخته شدن ریبوت فیلم I Know What You Did Last Summer را با نشان دادن یک عکس آشنا از بازوی شخصیت معروف فیلم تایید کرد.

ریبوت فیلم من می‌دانم تابستان گذشته چه کردی به‌طور رسمی وارد مرحله تولید شده و قرار است در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۷ تیر) در سینماها اکران شود. این قسمت جدید شخصیت معروف “ماهیگیر” یا بن را باز می‌گرداند که در فیلم اصلی توسط شخصیت‌های اصلی—جولی، بری، هلن و ری— دچار سانحه شده بود. در این عنوان بن دوباره باز می‌گردد تا آن‌ها را تعقیب کند و مورد آزار و اذیت قرار دهد به صورتی که او به تهدیدی دائمی در این فیلم تبدیل می‌شود. اولین تصویر از این ریبوت نشان دهنده‌ی یک شخصیت است که در اتاقی خاکی ایستاده و در دست خود قلاب معروف ماهیگیر را گرفته است که نشان می‌دهد فیلمبرداری آغاز شده است.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

fisherman, I Know What You Did Last Summer, Sony Pictures, من می‌دانم تابستان گذشته چه کردی

منبع متن: gamefa