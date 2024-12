بازی Indiana Jones and the Great Circle از قفل Denuvo استفاده خواهد کرد [تکذیب شد]

تنها چند روز قبل از انتشار بازی Indiana Jones and the Great Circle، سازندگان روی استیم قفل Denuvo را به آن اضافه کردند. به‌روزرسانی شرکت بتسدا رسماً اعلام کرد که بازی Indiana Jones and the Great Circle شامل قفل دنوو نخواهد شد و تصاویر منتشر شده مربوط به بیلدهای ابتدایی بازی می‌شوند. متن اصلی این […]