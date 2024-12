ان هتوی قرار است در فیلمی مهیج درباره هوش مصنوعی به کارگردانی جوزف گوردون لویت هنرنمایی کند.

جوزف گوردون لویت و ان هتوی در سال ۲۰۱۲ میلادی در فیلم سینمایی The Dark Knight Rises به کارگردانی کریستوفر نولان هنرنمایی کردند و حالا قرار است همکاری جدیدی با هم داشته باشند. بنا بر گزارش‌‌های تازه منتشر شده، این دو قرار است در پروژه جدیدی که حول محور هوش مصنوعی است و هنوز عنوان آن مشخص نیست، همکاری کنند.

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که داستان این اثر سینمایی در چه موردی است اما مسئولیت تولید این اثر سینمایی را کمپانی T-Street Productions برعهده دارد، کمپانی‌ای که ریان جانسون و رام برگمن مسئولیت آن را در دست دارند.

جوزف گوردون لویت و ان هتوی قبلا در آثار متعددی با یکدیگر همکاری داشتند. جوزف گوردون لویت قبلا در فیلم سینمایی Brick محصول سال ۲۰۰۵ میلادی بازی کرده و سپس در فیلم Looper محصول سال ۲۰۱۲ میلادی در کنار بروس ویلیس هنرنمایی کرده است، دو فیلمی که سکان کارگردانی آن‌ها را ریان جانسون در دست داشته است.

فیلم‌نامه این اثر سینمایی جدید را خود جوزف گوردون لویت با همکاری با کایران فیتزجرالد نوشته است و این در حالی است که ناتاشا لیون در ارائه ایده داستانی این اثر سینمایی دست داشته است. ان هتوی نیز اخیرا در فیلم The Idea of You هنرنمایی کرده و قرار است در فیلم بعدی کریستوفر نولان نیز حضور داشته باشد.

