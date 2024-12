شایعه: South of Midnight در مارس ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد

طبق گزارش eXtas1s، افشاگر اسپانیایی صنعت بازی، عنوان South of Midnight در مراسم The Game Awards 2024 حضور خواهد داشت و از تاریخ انتشارش نیز رونمایی می‌شود.

عنوان South of Midnight که نخستین بار در شوکیس بازی‌های ایکس باکس و بتسدا در ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شده بود، توسط استودیوی Compulsion Games، سازنده بازی We Happy Few در دست توسعه قرار داشته است. این بازی یک اثر سوم شخص اکشن و ماجراجویی است که در جهانی فانتزی روایت می‌شود. به گفته سازندگان، آن‌ها الهامات بسیاری قصه‌های محلی مناطق آمریکای جنوبی گرفته‌اند.

کمی پیش eXtas1s در یکی از ویدیوهای یوتیوبش گفت که بازه انتشار بازی South of Midnight در مراسم The Game Awards 2024 مشخص می‌شود. به گفته او این اثر در مارس ۲۰۲۵ منتشر می‌شود. این افشاگر همچنین گفت که مایکروسافت حضور چندانی در The Game Awards امسال نخواهد داشت.