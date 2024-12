۳۰ بازی برتر پلی استیشن از دید مخاطبین ژاپنی

نتایج یک نظرسنجی برای مشخص کردن ۳۰ بازی برتر کنسول‌های پلی استیشن منتشر شده و گویا نسخه اورجینال Final Fantasy 7 رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این نظرسنجی به‌عنوان بخشی از جشن‌ سالگرد ۳۰ سالگی پلی‌استیشن ایجاد شد و بیش از نیمی از عناوین فهرست شده، آثار JRPG هستند که توسط شرکت‌هایی مانند سونی، Square Enix و Capcom ساخته شده‌اند.

در ۳ دسامبر ۱۹۹۴، سونی با عرضه پلی استیشن در ژاپن وارد بازار کنسول‌های بازی شد. این کنسول با یک سال تاخیر و در سپتامبر ۱۹۹۵ در آمریکای شمالی و اروپا در دسترس قرار گرفت. از آن زمان، پلی استیشن با نینتندو و مایکروسافت در گیمینگ رقابت کرده است. به مناسبت ۳۰ سالگی پلی استیشن در ژاپن، سونی به کاربران PS5 چند تم جدید هدیه داد تا برای مدت محدودی آنها را امتحان کنند. این تم‌ها با جلوه‌های صوتی و تصاویر پس زمینه از کنسول‌های پیشین پلی استیشن ارائه می‌شوند، بنابراین طرفداران می‌توانند موارد دلخواه خود را تا زمانی که در دسترس هستند انتخاب کنند.

اگرچه Final Fantasy 7 با یک نظرسنجی به عنوان برترین بازی پلی استیشن در تمام دوران شناخته شد، اما می‌توان گفت که ۲۹ عنوان جذاب دیگر این لیست نیز حق خود را دریافت کردند. این نظرسنجی توسط نشریه ژاپنی Famitsu با حدود ۴,۰۰۰ رای دهنده برگزار شد. پنج بازی از فرنچایز Final Fantasy در لیست هستند و Final Fantasy 10 نیز در رتبه چهارم قرار دارد. هشت عنوان از برترین آثار پلی استیشن توسط Square Enix ساخته شده‌اند مانند Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King و Kingdom Hearts 2. در میان دیگر شرکت‌هایی که چندین مورد از بازی‌های خود را دارند، می‌توان به خود سونی با هفت بازی و Capcom و Konami با چهار بازی اشاره کرد. سه مورد از چهار بازی Capcom از فرنچایز Monster Hunter بودند، از جمله Monster Hunter Portable 2nd G در جایگاه شماره دوم.

۳۰ بازی برتر پلی استیشن طبق نظرسنجی رسانه Famitsu

Final Fantasy 7 Monster Hunter Portable 2nd G Xenogears Final Fantasy 10 Resident Evil Monster Hunter Portable 3rd Metal Gear Solid Arc the Lad 2 Ridge Racer Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Time Fantasy Fantasy 8 Monster Hunter: World Wild Arms Gran Turismo Final Fantasy 9 Suikoden 2 Final Fantasy 11 Metal Gear Solid 3: Snake Eater Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King Kingdom Hearts 2 Suikoden Shadow Hearts Dynasty Warriors Persona 4 Doko Demo Issho Yakuza Crash Bandicoot Tales of Eternia The Last of Us Ghost of Tsushima

کنسولی که بیشترین بازی را در نظرسنجی Famitsu داشت، ۱ PlayStation بود که ۱۶ بازی از ۳۰ بازی ذکر شده را در بر می‌گیرد و پس از آن کنسول PlayStation 2 با ۹ بازی در رتبه دوم قرار گرفت. PSP و PS4 هر کدام دو ورودی داشتند و تنها نماینده PS3، نسخه اصلی The Last of Us بود. نه PS5 و نه PS Vita هیچ بازی‌ای در نظرسنجی ۳۰ بازی برتر پلی استیشن Famitsu نداشتند. رتبه ۳۰ نظرسنجی فامیتسو عنوان Ghost of Tsushima بود که پس از معرفی Ghost of Yotei محبوبیت آن افزایش یافته است.

در حالی که نظرسنجی Famitsu تحت سلطه عناوین داستان محور PlayStation 1 بود، میراث پلی استیشن همچنان در قلب گیمرها قوی است. حالا باید منتظر بود و دید که سونی برای سال ۲۰۲۵ چه برنامه‌هایی برای کنسول PlayStation 5 دارد.