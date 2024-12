مقایسه بازیکنان فعال Dragon Age: The Veilguard و Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance که ۷ سال پیش عرضه شد، تعداد بازیکنان فعال بیشتری نسبت به Dragon Age: The Veilguard دارد که ماه گذشته در دسترس قرار گرفته است. دنیل واورا (Daniel Vavra)، سازنده ارشد Kingdom Come، در توییتر ۷.۶ هزار بازیکن فعال روزانه Kingdom Come: Deliverance را با ۴.۶ هزار نفر بازیکن فعال Dragon Age: The Veilguard مقایسه کرد. او ادعا می‌کند که یک RPG هفت ساله بهتر از آنچه است که قرار بود دنباله AAA یکی از محبوب‌ترین فرنچایزها عمل کند.

PC ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bioware, Dragon Age: The Veilguard, Kingdom Come: Deliverance, Kingdom Come: Deliverance 2, warhorse, Warhorse Studios

منبع متن: gamefa