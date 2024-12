نقد و بررسی بازی Indiana Jones and the Great Circle

دکتر جونز دوست داشتنی پس از سال‌ها به آغوش طرفدارانش بازگشته است، اما این بار در قالب بازی Indiana Jones and the Great Circle؛ عنوانی که مسئولیت سنگینی بر دوش داشت تا هم بتواند طرفداران قدیمی فیلم‌های نوستالژی را راضی کند و هم به دل گیمرهای جوان‌تر بنشیند. نام MachineGames باری دیگر با جنگ علیه نازی‌ها گره خورده و اکشن ماجراجویانه بازی نیز حس و حال جنگ جهانی فیلم‌های قدیمی را همچنان زنده نگه داشته است.

همه ما ایندیانا جونز را با هریسون فورد افسانه‌ای به یاد داریم و حالا با توجه به خروجی نهایی، می‌توان گفت تروی بیکر (Troy Baker) بهترین انتخاب از سوی تیم توسعه‌دهنده برای ایفای نقش و صداگذاری این شخصیت بوده است؛ صداپیشه‌ای که نقش‌های متعددی از جمله جوئل در The Last of Us و Booker DeWitt در Bioshock Infinite را برعهده داشت و حالا به نظر می‌رسد که توانسته از پس سخت‌ترین پروژه زندگی هنری‌اش بربیاید.